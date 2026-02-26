Ключевые моменты:

Кто может воспользоваться услугой: лица с инвалидностью I–II группы и дети с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Куда завезет: городские советы, госучреждения, суды, больницы, школьные заведения, вокзалы, коммунальные службы.

Как заказать.

Кто может воспользоваться услугой

В настоящее время территориальные центры социального обслуживания в Одессе перешли на усиленный режим работы. Именно поэтому услугой «Социальное такси» могут воспользоваться зарегистрированные в Одессе жители города и ВПЛ, состоящие на учете в территориальных центрах:

лица с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

лица с инвалидностью по зрению I и II групп

Стоит отметить, что «социальное такси» перевозит пассажиров по территории Одессы от места жительства до:

городских советов и их отделов;

государственных учреждений;

судов;

больниц, поликлиник, санаториев или реабилитационных центров;

банков;

социальных, культурных или школьных заведений;

протезных предприятий;

вокзалов (авто- или железнодорожных);

коммунальных служб.

Добавим, что услуга доступна и обратно. График работы: в рабочие дни с 08:30 до 17:30. Заказать услугу можно по телефону 15-01. Учтите, что это можно сделать не позднее чем за три рабочих дня до поездки, кроме экстренных (кризисных) ситуаций.

Также читайте: Полное расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью в Одессе