Ключевые моменты:

  • Кто может воспользоваться услугой: лица с инвалидностью I–II группы и дети с проблемами опорно-двигательного аппарата.
  • Куда завезет: городские советы, госучреждения, суды, больницы, школьные заведения, вокзалы, коммунальные службы.
  • Как заказать.

Кто может воспользоваться услугой

В настоящее время территориальные центры социального обслуживания в Одессе перешли на усиленный режим работы. Именно поэтому услугой «Социальное такси» могут воспользоваться зарегистрированные в Одессе жители города и ВПЛ, состоящие на учете в территориальных центрах:

  • лица с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • лица с инвалидностью по зрению I и II групп

Стоит отметить, что «социальное такси» перевозит пассажиров по территории Одессы от места жительства до:

  • городских советов и их отделов;
  • государственных учреждений;
  • судов;
  • больниц, поликлиник, санаториев или реабилитационных центров;
  • банков;
  • социальных, культурных или школьных заведений;
  • протезных предприятий;
  • вокзалов (авто- или железнодорожных);
  • коммунальных служб.

Добавим, что услуга доступна и обратно. График работы: в рабочие дни с 08:30 до 17:30. Заказать услугу можно по телефону 15-01. Учтите, что это можно сделать не позднее чем за три рабочих дня до поездки, кроме экстренных (кризисных) ситуаций.

 

Также читайте: Полное расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью в Одессе

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме