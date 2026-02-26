Ключевые моменты:

Сегодня, 26 февраля 2026, в Одессе продолжают курсировать социальные автобусы.

Как отмечают в мэрии, расписание движения соцтранспорта носит информационный характер.

По данным traffic.od.ua, на линии выходит около 40 автобусов, что не компенсирует 150 трамваев и троллейбусов.

Пассажиры жалуются на систематическое несоблюдение графиков, несмотря на финансирование программы из городского бюджета.

Официально: где и как ехать?

Сегодня утром одесская мэрия в очередной раз опубликовала расписание движения социального транспорта. При этом власти подчеркивают: графики являются информационными и могут меняться из-за пробок или технических поломок.

Узнать точное время прибытия или подать жалобу можно в информационном центре по номерам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 (пн-пт, с 08:00 до 20:00).

Реальность: «Шквал» жалоб и сорванные рейсы

Несмотря на финансирование из бюджета в размере 50 млн гривен на 2026 год, работа автобусов вызывает острое недовольство одесситов.

Как сообщает ресурс traffic.od.ua, количество жалоб на перевозчиков буквально «зашкаливает». Основные претензии: водители самовольно меняют график и иногда требуют деньги за проезд, который должен быть бесплатным.

«В последние дни на 12 социальных маршрутов выходит всего 40 автобусов. Соответственно, они курсируют по определенным графикам таким образом, чтобы одесситы могли, учитывая эти графики, перемещаться по городу, не пользуясь «маршрутками». Но количество автобусов на социальных маршрутах даже теоретически не может компенсировать количество трамваев и троллейбусов, их график движения и территориальный охват», – отмечают эксперты.

Скандал на маршруте С1

По данным «транспортных» экспертов, наиболее критическая ситуация сложилась с маршрутами на поселок Котовского.

Показательный случай произошел вечером 25 февраля на магистральном маршруте С1 (пл. Старосенная – ул. 28-й бригады). Пассажиры сообщили, что рейсы на 17:40 и 19:10 просто не состоялись, а водитель автобуса на 18:35 и вовсе принудительно высадил людей из салона перед отправлением, уехав пустым. А последний автобус по графику, который должен был отправиться в 19:10, вообще не приехал под посадку и потом не отправился.

«То есть даже один из двух основных социальных маршрутов либо централизованно, либо по личной инициативе водителей, не работает по указанному городским властям графику. А судя по комментариям в соцсетях, описанная выше ситуация достаточно типична», – говорится в публикации.

При этом, как отмечает издание, работа социальных автобусов финансируется из городского бюджета – в 2026 году на это предусмотрено не менее 50 млн гривен.

Таким образом, одесситы, которые платят налоги в городской бюджет, фактически остаются без гарантированной возможности добраться домой вечером. В то время как трамваи раньше ходили почти до начала комендантского часа, нынешние «социальные» рейсы часто существуют только на бумаге.

Фото с сайта traffic.od.ua