Ключевые моменты:

Сабанеев мост получил свое название в честь генерала Ивана Сабанеева – символа имперской власти и жесткой дисциплины;

Улица неоднократно переименовывалась в XX веке, но долго сохраняла «военное» и административное прошлое;

Иван Сабанеев отличался авторитарным стилем управления, усилил цензуру и подавлял свободы в Одессе, не принимая ее многообразия;

Николай Савич – украинский философ и общественный деятель, представитель европейской либеральной традиции, борец за права и свободы.

Новое название улицы и моста в честь Савича отражает смену акцентов: от военной иерархии – к интеллекту и критическому мышлению.

Представьте, как идут рядом двое: один – в блестящем мундире, с прямой спиной, со строгим взглядом. Второй – в клетчатом пальто, с книгой в руке, с глазами, исполненными любопытства. Эти личности были настолько разными, что они, наверное, никогда не встречались, хотя жили здесь в одно время. Единственное, где они пересеклись, это борьба за топоним этой улицы.

Улица, помнящая империю

История начинается еще в первой половине XIX века, когда на этой территории не было ни одного дома. Естественная впадина, известная как Военная балка, отделяла управленческий центр с дворцом Воронцова от военных казарм. Выстроенный через нее мост получил название в честь Ивана Сабанеева – военного, которого тогдашний генерал-губернатор Воронцов считал своим другом.

Формально улица называлась Сабанеев мост, хотя в быту часто фигурировала как Присутственная – из-за расположенных неподалеку административных учреждений. В течение XX века ее неоднократно переименовывали: Сабанеевская, Менделеева, Сабанский переулок.

Иван Сабанеев: генерал, не понявший Одессу

Сабанеев, вероятно, не одобрил бы новое название. Да и современную Одессу, с ее многоголосием, тоже. Ему было удобнее в иерархии, где каждый знает свое место.

Иван Сабанеев – фигура классическая для Российской империи. Генерал, участник почти всех ключевых войн первой половины XIX века – от русско-турецкой до наполеоновской. Был награжден, ранен, дослужился до генерала от инфантерии.

Впрочем, известен он не только как боевой генерал, за ним закрепилась слава человека жесткого и авторитарного. Самый известный эпизод – подавление солдатского протеста в Камчатском полку, где Сабанеев лично отменил решение суда и распорядился о телесных наказаниях. Это было публичное и демонстративное утверждение лояльности к имперским порядкам.

Когда он возглавил край в 1850-х, Одесса почувствовала усиление цензуры, давление на общины и попытки обуздать ее свободомыслие. Город, формировавшийся из многочисленных этнических и культурных групп, не вписывался в рамки имперского администрирования. Сабанеев видел здесь угрозу, а не силу.

Николай Савич: украинец, мысливший по-европейски

Николай Савич был человеком, который не соглашался молчать. «Не молчать – уже дело», – писал он в одном из писем. И действительно, он говорил тихо, но его слова слышали все – даже те, кто не хотел слушать.

Родившийся на Полтавщине, получивший образование в Харькове и Париже, он олицетворял другое мировоззрение – открытость к Европе, понимание ценности знаний, уважение к правам человека. Его биография – это маршрут через университеты, запреты, тюрьму и в конце концов – Одессу, где он провел последние десятилетия жизни.

Участник Кирилло-Мефодиевского братства, Савич принадлежал к кругу мыслителей, пытавшихся изменить империю изнутри. Они выступали за отмену крепостного права, расширение свобод и политическую модернизацию. Савич был последовательным в своей критике русификации, выступал за права украинцев и открыто писал об этом в одесских изданиях.

Несмотря на все притеснения, он оставался активным до последних дней. Погруженным в дискуссии, переписку, городские дела. Умер, по иронии, за партией в преферанс – в окружении друзей, а не чиновничьих инструкций.

***

Эти две биографии – символы двух подходов к городу и человеку. Сабанеев – дисциплина, вертикаль, порядок через принуждение. Савич – критическое мышление, диалог, право на инаковость. И хотя оба жили в одно время, их видение Одессы было принципиально противоположным.

Ранее мы рассказывали: Преображенская: улица, которая меняла Одессу и меняется вместе с ней.