Ключевые моменты:

Советское название «Севастопольская» убрали ещё в 1995 году, вернув улице старое имя — Ризовская.

Автор предлагает инициировать петицию о возвращении названия как символа украинского Севастополя.

По его мнению, в современных условиях такое переименование имело бы важное политическое и моральное значение.

Семья Ризо, в честь которой сейчас названа улица, достойна уважения — но речь идёт о принципиальном вопросе, а не о личностях.

Одессе нужна улица Севастопольская

Сегодня, уважаемые читатели, я несколько изменю свой подход к рубрике «Переименование одесских улиц», которую я, херсонец, ветром войны заброшенный в Одессу, веду здесь вот уже третий год. В основном, я безэмоционально, нейтрально рассказываю о старом и новом «владельце» улицы, иногда в допустимой, ненавязчивой «дозе» высказываю понимание или недопонимание переименования. Не единожды акцентировал внимание на непереименованной ул. Сегедской, названной в честь венгерского города, до сих пор почему-то считающегося побратимом Одессы.

Но вот я наткнулся на «аховую», как мне кажется, ситуацию, которую, я уверен, нужно исправить аж бегом! Потому что это дело принципа. Оказывается, в Одессе переименовали улицу Севастопольскую!

Произошло это без злого умысла: еще в 1995 году ей просто вернули историческое название — Ризовская. Это одна из старейших на Молдаванке улиц: до Второй мировой войны она звалась улицей Профинтерна, потом— Севастопольская.

В ту пору переименовали — ну и ладно. Но ведь сейчас, 30 лет спустя, на очень многое нужно смотреть с другого ракурса! За последние годы в Одессе поменяли — и правильно сделали! — множество названий улиц, которые можно объединить пушкинской цитатой:»Здесь русский дух, здесь русью пахнет» (читай — пованивает).

Это Смоленская, Орловская,Уральская, Сибирская, Ленинградская и т.д. и т.п. Но, согласитесь, возврат улице названия Севастопольская громогласно подчеркнет, что мы по-прежнему считаем Севастополь УКРАИНСКИМ городом, лишь временно оккупированным бандитами. Это подчеркнет нашу уверенность в том, что чуть раньше или чуть позже, но над Севастополем морской ветерок ОБЯЗАТЕЛЬНО будет развевать сине-желтый флаг.

Мне кажется, сложно недооценить важность и резонансность этого переименования — если оно произойдет. Что нужно, чтобы оно произошло? Для начала, нужно, вероятно, создать соответствующую петицию на имя городского головы.

Если за оговоренный Законом Украины «Об обращении граждан» срок наберется оговоренное этим же законом количество голосов «За», эта петиция о переименовании ул. Ризовской в Севастопольскую будет рассмотрена местной властью. Будет очень интересно посмотреть, кто в горсовете при голосовании засомневается в том, что Севастополь — это Украина.

Ризовская — как появилось это название одесской улицы

Что же касается пока еще нынешнего названия улицы — Ризовская, то названа она по фамилии первых поселенцев — домовладельцев этой улицы господ Ризо. Имелась она уже на плане Одессы 1826 года.

В середине 19-го столетия в начале этой улицы располагался сад и частный пансион для мальчиков, принадлежавший титулярному советнику Дмитрию Ризо. Уважаемое семейство, одесситы, достойные люди — спору нет, но тут, как говорится,- ничего личного: на кону стоит нечто, намного более важное.

Кто-то скажет, что, мол, переименование из украинских городов в Одессе не только Севастополя коснулось: и твою родную Херсонскую улицу тоже тогда «обнулили», имя Пастера ей вернули. Да, это так, да, это обидно. Но ведь над Херсоном, хвала ВСУ, реет флаг Украины. А с Севастопольской улицей — дело принципа!

Даёшь Севастопольскую улицу в Одессе!

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Смотрите видео «Одесской Жизни», посвященное переименованию улиц в Одессе:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса