Ключевые моменты

В Пересыпском районе Одессы переулок, названный в честь города Орел (РФ), был переименован в честь профессора Кононовича.

Александр Кононович – выпускник Ришельевской гимназии и профессор Одесского университета, который много лет возглавлял его обсерваторию и специализировался на исследованиях Солнца.

Почему переулок в Одессе больше не может называться в честь города Орла

Расположенный в Пересыпском районе, этот переулок раньше назывался в честь города Орел в эрэфии. А что, аккуратный такой областной центр, основан еще предыдущим людоедом — Иваном Грозным, в середине 16-го века.

Честно говоря, очень хотелось бы увидеть его достопримечательности: промпредприятия (сталепрокатный завод, к примеру), спальные микрорайоны. Думаю это реально, причем вовсе не рассчитываю на знаменитого Дмитрия Комарова с его передачей «Мир наизнанку».

Хотя, казалось бы, именно там, в Орле, как и во всей эрэфии, жизнь — это наилучшая иллюстрация того, как вывернуть всё наизнанку, поставить всё «до горы раком». Типичный Джордж Оруэлл и его роман «1984»: война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Нет, я надеюсь, что в моем желании увидеть Орел с высоты орлиного полета мне помогут воины ВСУ — операторы FPV-дронов. Оптика там не слабее, чем у Комарова, да и объекты они умеют выбрать наиболее интересные. Расстояние до Орла от границы с Украиной — с гулькин этот самый (150 км). Так что ждём, с нетерпением ждём интересное видео от наших воинов-орлов — конкурентов Дмитрия Комарова.

Стоп, что это!? Не слышу без очков! Кто-то интересуется причиной «кровожадности»?! Да я в жизни ничего, крупнее таракана, не убивал! А вы, любезнейший, нагуглите фото недавно убитого дроном пацанчика в селе Правдино на Херсонщине. Было пацанчику «аж» ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ! И никогда он не станет старше… Так что такое кровожадность?! Есть ещё вопросы?

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Кем был профессор Александр Кононович

Но вернёмся же в переулок, который сейчас носит имя Профессора Кононовича. Написал — и с удивлением вспомнил другого «проФФесора» — Януковича. Насколько разніе люди! Что до Януковича, этого, уж простите, поца, придет время — и не теряющие чувства юмора одесситы назовут какой-нибудь скотомогильник. Или, на худой конец, общественный туалет.

А вот Александр Кононович заслуженно оставил о себе в Одессе добрую память. Он родился в 1850 году в Таганроге, но потом «образумился» и «ободессился» — учился в Ришельевской гимназии в Одессе. В 1867 году поступил на физмат Новороссийского университета (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова), по окончании обучения в 1871 году был оставлен при университетской обсерватории для подготовки к научной деятельности.

В 1871—1873 и 1874—1876 годах в качестве стипендиата университета стажировался в Берлине. Вернувшись в Одессу, с 1876 года преподавал математику в «своей» гимназии. Став профессором, 1881 года на протяжении почти 30 лет возглавлял кафедру астрономии и университетскую обсерваторию.

Был одним из пионеров астрофизических исследований в тогдашней российской империи. Вел регулярное фотографирование поверхности Солнца и измерение положений солнечных пятен (его коллекция содержит около 1500 снимков Солнца).

Внес большой вклад в развитие обсерватории Одесского университета, подготовил ряд талантливых деятелей отечественной астрономии. В его честь назван астероид «Кононович». Что ж, вечного ему полета…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса