Ключевые моменты:

В 2024 году улица в Хаджибейском районе Одессы была переименована с имени графа Александра Строганова на улицу Максима Чайки;

Александр Строганов – первый почетный гражданин Одессы, генерал-губернатор, инициатор инфраструктурных и управленческих реформ в XIX веке. Среди его заслуг – ликвидация порто-франко, модернизация города, поддержка образования и строительство Строгановского моста;

Максим Чайка – студент, активист организации «СИЧ», погибший в 2009 году при конфликтных обстоятельствах, став символом патриотического сопротивления. Его гибель вызвала резонанс, осталась предметом споров и общественного разделения;

Переименование отражает изменение общественных приоритетов: от почтения имперскому прошлому к чествованию современных героев и активистов;

Строганов и Чайка – символы двух разных мировоззрений и двух исторических этапов Одессы.

Дорога, простирающаяся от Овидиопольской до Рекордной параллельно Мельницкой, названа в честь Максима Чайки – одесского активиста, чья трагическая смерть стала знаковым событием для города. До этого улица была названа в честь Александра Строганова – одного из самых влиятельных администраторов имперской эпохи, руководившего регионом, в составе которого была и Одесса.

Александр Строганов: управленец эпохи империи

Александр Григорьевич Строганов – представитель титулованного русского рода, родившийся в Петербурге, политик и администратор, оставивший заметный след в истории южных регионов. В течение своей карьеры он занимал ряд высоких должностей – от министра внутренних дел до генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии.

Его правление в Одессе запомнилось:

ликвидацией порто-франко – специального таможенного режима, делавшего Одессу экономически автономной. Этот шаг усилил централизацию власти;

реформами городского управления, которые приблизили одесскую систему к столичным стандартам;

инфраструктурными проектами, среди которых – прокладка водопровода, освещение улиц, мощение дорог и строительство Строгановского моста;

образовательными инициативами, в частности, содействием созданию Новороссийского университета и передачей частной библиотеки для его будущего фонда;

попытками снять ограничения с еврейской общины, правда, не поддержанными в центре.

Несмотря на признание и титулы, в частности, звание первого почетного гражданина Одессы, Строганов оставался олицетворением имперской вертикали власти – и именно это стало главной причиной его «исключения» из топонимической карты города.

Максим Чайка: память о сопротивлении

Максим Чайка, студент факультета журналистики Одесского национального университета имени Мечникова. Ему был всего 21тгод. Он был участником организации «СИЧ», провозглашавшей себя украинским патриотическим движением.

Молодой человек погиб 17 апреля 2009 года, во время конфликта на пересечении Троицкой и проспекта Героев (бывший Александровский). Его смерть вызвала бурный резонанс и остается предметом споров. По одной версии, Чайка стал жертвой нападения пророссийских активистов из «Антифа», якобы имевших связи с политиком Игорем Марковым. По другой – конфликт спровоцировала сама «СИЧ», а нападавшие только отвечали.

Вероятного нападающего – Андрея Довганя – объявили в розыск, но, по сообщениям, он скрывался в России. Тогда даже президент Ющенко призвал к расследованию с учетом возможных антиукраинских мотивов. После гибели Чайки на Украине проходили марши его памяти. В Одессе на месте столкновения установили мемориальную доску – ее не раз пытались уничтожить.

Сам Максим был националистом. Увлекался Шевченко, любил журналистику. Однако из-за противоречивых высказываний относительно других национальностей, его до сих пор оценивают по-разному: для одних он – герой и символ сопротивления, для других – провокатор и радикал.

Идея увековечить Чайку в названии одесской улицы появилась еще в 2009 году – тогда речь шла о переименовании Александровского проспекта. Но только в 2024 году эту инициативу воплотили – другая улица, названная ранее в честь имперского деятеля, получила имя молодого активиста.

Память в пространстве

Строганов и Чайка – не просто исторические фигуры. Это символы двух противоположных эпох, идей и взглядов. Один – носитель имперской рациональности, централизованного управления, модернизаций сверху. Другой – воплощение протестного духа, патриотической страсти и молодежного максимализма. Однако каждый отвечает духу своего времени.

