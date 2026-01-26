Ключевые моменты:

Улицу Чернышевского в Одессе переименовали в рамках процесса дерусификации

Новое название — Гранитная — связано с архитектурными особенностями района

Чернышевский был идеологом революционного движения Российской империи

Переименование стало частью масштабного обновления топонимики Одессы

В Украине продолжается пересмотр городской топонимики в рамках дерусификации и отказа от названий, связанных с советским и российским имперским прошлым. В Одессе этот процесс приобрел системный характер в 2023–2024 годах и охватил более ста улиц, переулков и других городских объектов.

Одним из таких решений стало переименование улицы Чернышевского в Киевском районе города. 27 сентября 2023 года Одесский городской совет принял решение № 1513-VIII, которым утвердил новое название — Гранитная. Переименование состоялось в рамках действующего законодательства и официальной процедуры обновления топонимов.

Новое название имеет локальное и нейтральное происхождение и отсылает к архитектурным особенностям района, где в исторической застройке широко использовался камень, в частности гранит. Таким образом город отказался от топонима, связанного с российским революционным деятелем XIX века, и вернулся к названиям, не несущим идеологической нагрузки.

Что касается истории улицы Чернышевского в Одессе, она тесно связана с фигурой российского революционного деятеля XIX века. Чтобы понять логику переименования, стоит кратко рассмотреть, кем был Чернышевский и какое место он занимал в советском историческом каноне.

Николай Чернышевский: после казни его…отправили в ссылку и назвали улицу в Одессе

Давайте «пройдемся» по еще одной «каменной» улице в Хаджибейском районе Одессы. Недавно мы говорили о некогда улице Софьи Перовской, а с 2023 года — Мраморной улице, названной в честь материала, широко использовавшегося в оформлении интерьера улиц Одессы.

Не меньшую роль в этом архитектурном творчестве сыграл и другой камень — гранит. Именно потому в этом же районе города наличествует и Гранитная улица. Ранее она носила имя Чернышевского, вот о нем сегодня вкратце и расскажем нашим читателям, живущим по принципу «Хочу все знать».

Звали его Николай Гаврилович, родился он в 1828 году в Саратове, помер 61 год спустя там же. Вошел в историю как литературный критик, революционер-демократ, теоретик утопического социализма, философ-материалист, публицист и писатель.

Почему вошел в историю? А потому что его сочинения оказали влияние на взгляды Владимира Ленина, положительно о творчестве Чернышевского отзывался и Карл Маркс. В его биографии были интересные моменты, на которые нужно обратить внимание в рамках этой небольшой публикации.

В конце 1857 года Чернышевский начал сочинять статьи, освещавшие экономико-политические вопросы, в первую очередь — планируемые аграрные реформы. Выступал с призывами к тому, чтобы реформа была сорвана революционным путём, поскольку успех реформ мог привести к затуханию революционных настроений. А душа его жаждала революции.

Вполне естественно, он попал под тайный надзор полиции, будучи подозреваемым «в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству». В служебной переписке между жандармерией и тайной полицией он был назван «врагом российской империи номер один». В 1862 году Чернышевский был арестован и помещён в одиночную камеру в Петропавловской крепости (Петербург).

И вот тут начинается самое интересное: вся советская историография была буквально пропитана информацией о том, насколько ужасна была эта тюрьма. «Лучшие сыны отечества» претерпевали муки в этом мрачном узилище! И декабристы, и Федор Достоевский, и Максим Горький, и ленинский братец Александр Ульянов и…и… Да что там Ульянов?! Сам Пушкин там «срок мотал», правда всего лишь с 9 по 14 января 1826 года там пребывал в заточении, мучимый ненавистным царским режимом.

Такими безапелляционными утверждениями были пронизаны все учебники «История СССР». Представить страшно, что творили там сатрапы с Николаем Чернышевским! При этом Чернышевский… продолжал работать и в тюрьме! За 678 суток ареста Чернышевский написал текстовых материалов в объёме не менее 200 авторских листов. Именно там и родился его роман «Что делать?» (1863г.)

Чернышевский на каторге: тюремный миф и реальность российской империи

В феврале 1864 года был объявлен приговор по делу Чернышевского: ссылка на каторжные работы сроком на 14 лет, а затем поселение в Сибири пожизненно. «Самодержец и узурпатор» Александр II уменьшил (!) срок каторжных работ до 7 лет. Перед отправкой в ссылку Чернышевского …казнили. Правда, это была лишь позорящая, унижающая человеческое достоинство (по меркам тех времен) так называемая «гражданская казнь»: при большом стечении народа над головой «жертвы» ломали шпагу.

Чернышевского в июле 1864 года доставили из Петербурга в Иркутск. Затем — на Усольский солеваренный завод. Здесь и начались дни каторжной работы Чернышевского. «Я приехал в Усолье 10 июля 1864 года, — писал он жене Ольге Сократовне, — с этого дня считается начало срока». Хороша каторга с правом переписки, не правда ли?

Большевистский режим, вождь которого столь восхвалял идеи Чернышевского, со своими противниками вел себя куда жестче. «Десять лет без права переписки» — формулировка приговора, под которой в период сталинских репрессий в СССР маскировался расстрел. Именно о «десяти годах без права переписки» часто сообщали родственникам репрессированного, который на самом деле был казнён.

А тем временем Чернышевский встретился на каторге со своими единомышленниками. В Усолье жил в ссылке некий видный представитель московского революционного подполья. Пребывание Чернышевского в Усолье вызвало с первых же дней страх и беспокойство местных властей. Они боялись (!), что Чернышевский будет оказывать революционизирующее влияние на политических каторжан. «Жесть!»

Примерно в это время наш «каторжанин» пишет роман «Старина». Он был закончен, рукопись отправлена в Петербург родственнику в 1866 году. Вскоре Чернышевский был переведён в Александровский Завод (Забайкалье) и пробыл там до 1871 года. Здесь в 1867—1870гг. Чернышевский работал над романом «Пролог».

В 1871 году у него кончился официально установленный срок каторжных работ, он был отправлен из Александровского Завода в Вилюйск (Якутия). В 1874 году ему любезно было предложено освобождение, но он отказался подать прошение о помиловании. Там он продолжал литературную деятельность.

В 1883 году Чернышевскому разрешили вернуться в европейскую часть россии. Скончался он в 1889 году от инсульта. Суммарно Чернышевский пробыл в тюрьме, на каторге и в ссылке свыше 20 лет.

От царской каторги к советскому ГУЛАГу: сравнение репрессивных систем

Читатель, наверняка, заметил долю иронии в моем рассказе о жизни Николая Гавриловича в тюрьме и на каторге. Да, она присутствует, и ее появление вызвано сравнением. Ведь именно в сравнении познается истина. А сравнивать сейчас есть с чем.

Советские учебники истории были образцами лжи и искривления реальности. Они живописали все ужасы царских тюрем и «мест, не столь отдаленных», но полностью умалчивали о том, до какого уровня «совершенства» (читай — садизма) дело «перевоспитания инакомыслящих» было доведено теми, кто пришел к власти в россии в 1917 году, базируясь, помимо прочего, и на идеях Чернышевского (недаром ведь увековечивание его памяти продвигал Ленин).

На строительстве печально известного Беломор-Балтийского канала в начале 1930 годов, по всплывшим ныне, а при СССР строго засекреченным данным, было «напрочь перевоспитано» более 85 тысяч ссыльных. И это лишь за два года «ударной стройки». Количество же душ, умерщвленных советской каторжной системой ГУЛАГ за все десятилетия ее функционирования, нужно исчислять в миллионах. Но количество этих миллионов никому даже приблизительно не известно…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса