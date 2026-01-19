Ключевые моменты

Улица Софьи Перовской в Одессе официально переименована в Мраморную решением горсовета от 27 сентября 2023 года.

Новое название связано с мрамором — материалом, который активно использовался в исторической застройке города.

Переименование стало частью масштабного процесса обновления топонимов: в 2023–2024 годах в Одессе изменили более 100 названий.

Прежнее название было связано с российской революционеркой Софьей Перовской, участницей убийства императора Александра II.

В Одессе продолжается процесс обновления символического наполнения городского пространства. Одним из важных шагов стало переименование улиц, названия которых были связаны с советским прошлым или российскими историческими деятелями. В частности, в Хаджибейском районе города бывшая улица Софьи Перовской получила новое название — Мраморная.

Официальное решение о переименовании было принято Одесским городским советом 27 сентября 2023 года (решение №1513-VIII). Новое название выбрано не случайно: мрамор издавна считается одним из символов одесской архитектуры. Именно этот материал широко использовался при строительстве многих знаковых зданий города, олицетворяя прочность, эстетическое совершенство и престиж.

Прежнее название улицы было связано с Софьей Перовской — деятельницей российского революционного движения XIX века, известной участием в организации покушения на императора Александра II. Современный пересмотр таких названий обусловлен стремлением украинских городов формировать собственный исторический и культурный нарратив, не привязанный к имперскому прошлому.

Переименование улицы в Мраморную стало символическим шагом возвращения к одесским традициям и одновременно еще одним этапом в формировании нового, современного облика города.

Большие переименования в Одессе

Смена названия улицы стала частью более масштабного процесса пересмотра городской топонимики. В течение 2023–2024 годов в Одессе было переименовано более ста улиц, переулков и других объектов.

Изначально инициатива реализовывалась городской властью, а позднее к процессу подключилась Одесская областная военная администрация.

Это объяснялось необходимостью ускорить дерусификацию городского пространства и избавиться от названий, связанных с советской или российской идеологией.

Как дочка графа стала террористкой

Только неделю назад мы с вами обсуждали бывшую улицу Октябрьской революции и рассуждали на тему, какой болезненный шрам на планете оставил этот переворот (аж сейчас, более века спустя, отголоски негативные того коммунистического бреда мир ощущает). А ведь множество топонимов в бывшем СССР были посвящены людям, которые в течение многих десятилетий вели ту страну к потрясениям.

Вот к примеру, в Хаджибейском районе Одессы улица, ныне Мраморная, носила имя Софьи Перовской (1853-1881гг.) Вошла эта дама в Историю как… убийца.

Родом вроде как из приличной семьи: отец, Лев Николаевич Перовский — потомок графа Алексея Кирилловича Разумовского, был губернатором Петербурга. Кстати, есть и улица Разумовская в Одессе, названа в честь графа Петра Алексеевича Разумовского (1775—1835), аристократа и действительного статского советника, последнего представителя богатейшего рода графов Разумовских, который жил в Одессе и оставил заметный след в истории города.

Но Софья Перовская — это тот случай, когда «яблоко от яблони» далеко упало. В конце 1870 года, отвергнув требование отца прекратить знакомство с «сомнительными личностями», ушла из дома. «Сомнительными» были революционеры из организации «Народная воля».

В 1873 году в Петербурге организовала конспиративную квартиру, январе 1874 года была арестована и несколько месяцев провела в тюрьме III Отделения (это политическая полиция). Участвовала в неудачной вооружённой попытке освободить осуждённого товарища по кружку. Летом 1878 года вновь была арестована и отправлена в ссылку в Олонецкую губернию, но по дороге, воспользовавшись тем, что охранявшие её жандармы заснули, сбежала и перешла на нелегальное положение.

В ноябре 1879 года участвовала в подготовке взрыва царского поезда под Москвой. Играла роль жены путевого обходчика; из домика, в котором они поселились, был проведён подкоп под полотно железной дороги и заложена мина (однако взрыв произошёл после того, как царь миновал опасное место). Весной 1880 года участвовала в подготовке покушения на Александра II в Одессе.

Перовская руководила террористами, убившими царя Александра II

В 1881 году Перовская руководила наблюдательным отрядом при покушении на Александра II в Санкт-Петербурге, а после ареста главаря — Андрея Желябова возглавила заговор и довела его до конца.

Она следила за движением императорской кареты, организовывала расположение бомбистов согласно задуманному плану, распределяла взрывные устройства и давала последние указания исполнителям. Когда стало известно о смене маршрута царя, Перовская оперативно перенесла позиции участников налёта.

Увидев карету монарха, она взмахом белого платка подала Игнатию Гриневицкому сигнал бросить бомбу. В своих мемуарах революционерка Вера Фигнер (ССЫЛКУ!!!), участница тех событий, отмечает, что убийства царя в тот день могло бы и не произойти, если бы не хладнокровие и организаторские качества, проявленные Перовской. Её вовлеченность в теракт мотивировалась глубокой преданностью идее, фанатичной верой и стремлением радикально преобразовать общественную жизнь в стране.

Надеясь освободить арестованных товарищей, Перовская после цареубийства не покинула Петербург. 10 марта 1881 года она была опознана, арестована и предана суду. Обвинителем на нём выступил друг её детства Николай Муравьёв — в дальнейшем министр юстиции и генерал-прокурор.

3 апреля 1881 года Перовская стала первой русской женщиной, казнённой по политическим мотивам. Прожила она 28 лет. Ответа на вопрос «Зачем?» у меня нет…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса