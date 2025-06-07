Студенты и папиросы

Об атмосфере в обществе, связанной со знаменитыми папиросами, отношении к ним советских граждан и про малоизвестную историю строительства “Беломорканала”, рассказывает в своем блоге для читателей “Одесской Жизни” наш постоянный автор Валерий Боянжу.

Было дело, в студенческие годы сдуру курил, как тогда говорили, БМК — «Беломорканал». Выкуришь такую папиросу — и во рту, будто лошади ночевали: табак там был дрянной.

Это было в начале 1970-х, в Одессе уже без проблем «болгарию» с фильтром купить можно было. Были их сигареты «Родопи», которые, из-за специфического написания букв кириллицы на пачке, мы предпочитали читать латиницей как «погоны» или «пожопи».

Были их же «Стюардесса» и «Опал», и мы хохмили: вам стюардессу? Нет, спасибо, у меня опал. Но при этом изредка «по-приколу» убивали здоровье «Беломором».

Ну как же, как же, ведь это целая процедура: не вытащить, а выбить папиросу из дырочки в пачке, 1 раз сжать её мундштук — и в него можно (и нужно!) было подуть (при этом раздавался громкий свист). Потом пережимаешь мундштук еще раз, перпендикулярно первому пережиму — и кури себе (не буду писать «на здоровье). Особым шиком считалось языком погонять «беломорину» из одного уголка рта в другой. Короче — дурь полная.

Беломорканал строил хитрый одессит

Но еще большей дурью сейчас считаю то, что, в течении многих лет, держа пачку «Беломора» в руках, ни разу не задумался о том, сколько человеческих костей рассыпала та людоедская власть по местности, карта которой изображена на пачке папирос. Повод для этой публикации? 20 июня 1933 года завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала. Вот вам и повод.

А теперь — интрига. Вслед за этой публикацией, в качестве продолжения темы, расскажем о руководителе строительства канала — одессите, причем настолько хитро…опом, что он, делая те ещё гешефты с самим Мойшей Вольфовичем Винницким, был арестован по личному приказу главы ВЧК Дзержинского — и выжил!

Ему «вышак корячился», но он «всего лишь» загремел в СЛОН на 10 лет, а в конечном итоге стал генерал-лейтенантом инженерно-технической службы и 1-м руководителем Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. Есть вопросы: кто такой и что такое? Обо всем этом — через неделю, а пока что…

Итак, тогдашний глава НКВД СССР Генрих ЯгОда доложил Сталину о том, что строительство завершилось 20 июня 1933 года. 25 июня по всему каналу от начала до конца прошёл пароход «Чекист».

Построен канал был между 1931 и 1933гг. — рекордно короткий срок! Общая протяжённость канала — 227 километров. Он соединил Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море.

Для более полного понимания объема работ — ещё цифры из доклада Ягоды «Хозяину»: всего построено 118 сооружений, из них 19 шлюзов, 15 плотин,12 водоспусков, 40 дамб и т. д. Выемка грунта — 9 миллионов 860 тысяч кубометров, из них скальных грунтов 2 миллиона 514 тысяч кубов. Созданы насыпи и т. п. грунтами в объеме 8 миллионов 412 тысяч кубометров. Выполнено земляных работ по переносу Мурманской железной дороги — 2,5 миллиона кубометров грунта. Уложено бетона 390 тысяч кубометров.

И затем:» Дополнительных ассигнований помимо утвержденной правительством сметы не потребовалось». Ну еще бы! Строительство велось силами заключённых Белбалтлага — одного из «островов», как сказал писатель Солженицын, «архипелага ГУЛАГ».

Канал — братская могила

Это было полностью лагерное строительство. На нем всего было задействовано до 300 тысяч «зека», причем единовременно находились на стройке 100-120 тысяч.

Ротация кадров была запредельная: только по официальным данным во время строительства канала в БелБалтЛаге умерли 12 300 заключённых. Их гибель была обусловлена сокращением снабжения из-за голода в стране и авралом перед завершением стройки, т.е. непосильным рабским трудом.

Неофициальные же оценки доходят до 86 тысяч! Хотя не исключено, что и это число занижено, поскольку архивные данные явно не отображают реалий, да и в «стране с непредсказуемой историей» — эрэфии — идут под грифом «совершенно секретно».

Ещё бы, ведь пятно кровавое может лечь на репутацию вновь «великого сталина»! Он, кстати, в июле 1933-го вместе с Кировым проехался по каналу. Пишут, что буркнул: «Узковат». Руководитель строительства — вышеупомянутый хитрюга — одессит, вероятно, под себя сходил, но снова вышел сухим из воды: оргвыводов не последовало.

А они могли быть, о чем свидетельствует рифмованное мнение знающих людей:» Если б не туфта и не аммонал, не был бы построен Беломорканал». С аммоналом понятно — это взрывчатка для скальных грунтов, а вот туфта состояла в том, что для ускорения сроков глубину канала прорабы занизили относительно проектной.

Через месяц сам Максим Горький возглавил пароходную экскурсию вдоль канала аж 120 представителей «правильной» писательской братии. Вот что написал об увиденном, к примеру, Михаил Зощенко: «Мне не приходилось раньше видеть чекистов в роли воспитателей, и то, что я увидел, было для меня чрезвычайно радостным». Что показательно, в дальнейшем Зощенко лишь непонятно каким чудом сам не стал «зека».

В 1946 году специальным постановлением ЦК партии он и Анна Ахматова были изгнаны из Союза писателей, секретарь ЦК Андрей Жданов назвал его «врагом, окопавшимся в тылу». Крайне негативно о нем высказался и Сталин.

И бог весть почему «чекисты-воспитатели» не «приняли» его на перевоспитание по политической 58-й статье (враг народа), как большинство «каналармейцев» (бытовал такой термин на стройке).

В заключение (не в заключении!) подчеркну, что папиросы «Беломорканал» — типичный пропагандистский символ успехов СССР и трудового подвига граждан в заключении, начали выпускать еще в 1932 году, т.е. до окончания той «эпохальной» стройки. Безусловно, это было верхом цинизма — так популяризировать место убийства десятков тысяч людей…

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