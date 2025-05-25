Странное голосование

В феврале 2024 года пресс-служба горсовета сообщила о результатах «общеодесского» голосования по переименованию некоторых городских топонимов. В частности, парк им. Горького получил наименование Марка Твена. Вышло, как в песне поется, «я вам не скажу за всю Одессу»: всего проголосовали «аж» 273 человека, из которых 198 отдали голос «за». Вот они-то и «сделали погоду». Но зато не «сделали нервы» автору этих строк, который, признаюсь, не как «Баба Яга всегда против», но частенько — таки против. А в данной ситуации переименование, полагаю, было уместным.

Ну как минимум потому, что Макс Горький в роли «великого пролетарского писателя» настолько осто…ел мне (о, вспомнил литературный синоним — осточертел) на уроках по «руск. лит.» в далекие школьные годы, что я уже тогда называл его «тошнотно-горьким».

Вдобавок потом всплыло, что он такой же пролетарский, как я девственница. Но об этом ниже. Что же касается американского писателя Марка Твена, то напрасно многие считают, что имя его вручили парку только за то, что он, будучи по совместительству еще и «мореманом», как-то на пару дней зашел в Одесский порт.

О чём вы шепчете: дело не в том, что он пару дней провел в Одессе! Дело в том, что он за эти пару дней реально «ободессился»! Да ещё как! Вы только почитайте ниже его знаменитые цитаты — так сразу и догОните, что Марк Твен — типичный одессит. Таки да! Но обо всем по-порядку.

Одессит Сема Клеменс, он же — Марк Твен

Парк Горького появился в одесских Черемушках (ныне — Хаджибеевский район) в 1973 году. А Марк Твен в виде Сэмюэля Клеменса появился на свет в 1835 году во Флориде (США).

Псевдоним, став писателем и журналистом, он взял из своей юности, когда ходил помощником лоцмана по речушке штатовской — Миссисипи (её длина 3 766 км, площадь бассейна 2 млн. 981 тысяча км², впадает она в Мексиканский залив, который Трамп недавно типа переименовал в Американский — видать, вискарь ему несвежий попался).

Вот там Сёма Клеменс (если по-одесски) и занимался навигацией. Он бросал в воду лотлинь (веревка с грузом и с метками по её длине). И потом громко кричал. Но не просто сдуру кричал, а оглашал по отметкам на лине глубину, чтобы судно на мель не село.

Так вот, выкрик «марк твен» (mark twain, «метка двойка») означал, что достигнута минимальная глубина, пригодная для прохождения судна — 2 морские сажени (≈ 3,7 м). Типа, вперед и с песней!

Когда Гражданская война в США положила конец частному пароходству в 1861 году, Клеменс был вынужден искать другую работу. То ли он ее нашел, то ли она его удачно нашла, но в историю США, да и в мировую Марк Твен попал как великолепный прозаик, «отец» Тома Сойера, Гека Финна и т.д. и т.п.

Я, честно говоря, не уверен, что все, читающие эти строки, в детстве читали книги Марка Твена. Что ж, другие времена — другие вкусы: его сегодня сменил Гарри Поттер. Такова селяви, как говорят в Одессе. Но не следует расстраиваться: Твен и в Америке сейчас не шибко популярен.

Готовя этот материал, я созвонился с бывшими херсонцами, которые четверть века назад уехали в Чикаго, там и живут, сочинили двух отличных «чилдренов». Так вот, ни одному из этих отличных «амэрикэн бойс» в школе не рекомендовали прочитать ни «Тома Сойера», ни «Гека Финна». Почему? Там главный бандюган — индеец Джо, а о коренных американцах в негативе рассуждать сейчас «не комильфо». Равно как и о рабской эксплуатации чернокожих граждан, которые сейчас — афроамериканцы, а тогда грубо назывались неграми.

Твена от флота оторвать оказалось невозможно (ну чем не одессит?). Будучи писателем и журналистом, тон по редакционному заданию отправился «по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там».

Визит в Одессу стал для Марка Твена сюрпризом

В плане посещения европейских портов Одесса не значилась, но, как известно,»судьба играет человеком, человек играет на трубе». Нет, Марк Твен на трубе не играл, но его пароход «Квакер-сити» вынужден был зайти в Одессу на бункеровку: уголь «квакнулся», не идти же на веслах.

Итак, 25 августа 1867 года Твен шагнул на берег и … Дальше все было, как пел Владимир Высоцкий: «Если был он с гонором, так станет без, шаг ступив по улицам Одессы» — это из фильма «Опасные гастроли» (Одесская киностудия, 1969год).

Нет, наш американец был без гонора, а остался и без «пятишки зеленью», на которую его, не отходя от кассы, прямо в порту, развел какой-то жлобок из местных. А пятишка тогда была не то, что сейчас: как на сегодня, это порядка $200.

Были за время его пребывания в Одессе и другие ситуации, позволяющие уверенно утверждать: Сёма Клеменс, он же Марик Твен — таки да!- ободессился. Ну а как еще объяснить то, каким великолепным он был острословом?! В основном все помнят его ответ на опубликованный ошибочный некролог: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». А ведь он оставил нам ещё множество перлов!

«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом“. «Собака, которую вы лечите, никогда не укусит вас. Это главное различие между животным и человеком». „Банкир — это человек, одалживающий вам зонтик, когда ярко светит солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь.“

Кстати, еще одно доказательство того, что Марк Твен был одесской породы — он обожал котов. И не только на словах — держал их, заботился о них и лелеял.

Короче, наш человек! И парк в Одессе у Горького правильно забрали.

Максим Горький — любитель сладкой жизни

Уж простите за субъективную оценку, но от Максима Горького, который в 1868 году появился на свет в виде Алексея Максимовича Пешкова, к примеру, мне лично, никакой пользы помимо вреда.

Был он плодовитый, как в Одессе говорят, «пейсатель», и вот как-то в школе на открытом уроке (завуч присутствовал) учительница вызвала любимого ученика, т.е. автора этих строк прочитать «с выражением» горьковский революционный стишок «Буревестник». Тот, где «над седой равниной моря ГОРДО РЕЕТ буревестник».

Это был 1969 год, в СССР процветала антиизраильская кампания, и я «на злобу дня» изрек «над седой равниной моря ГОЛДА МЭИР буревестник». Такая интерпретация Горького с упоминанием израильского премьера принесла мне «кол» в журнал, т.е. первую за школьные годы единицу. Если что, то к концу четверти учительница легко переправила её в четверку.

Уверен, что подавляющее большинство читающих эти строки сограждан труды Горького читали лишь в том случае, если это было «обязаловкой» в школьной программе. Читать «официального писателя» эпохи сталинизма в надежде получить удовольствие!? «Шоб я не мучался!»,- как говорят в Одессе. А любая «обязаловка»,т.е. насилие обязательно порождает невосприятие.

Всё меньше и меньше с годами становится вера в то, что Горький — пролетарский писатель. Его биография известна только по его личному изложению в его трудах. Типа из бедняцкой семьи (тяжелое детство, деревянные игрушки), образования — никакого (2 класса, 3 коридора), друзья — босяки (кликуха у него была — Башлык).

Вот только замашки у «великого пролетарского писателя» откуда-то взялись прямо барские: с годами он стал одним из крупнейших в стране коллекционеров антиквариата. Да и проведенные за границей в общей сложности более 18 лет, из них 15 лет — на курортах в Италии тоже не свидетельствуют о близости к российскому пролетариату.

Вот как его сожительница Мария Андреева описала виллу «Спинола», где они с Горьким жили длительное время, и распорядок писателя на итальянском острове Капри:

«Дом находился высоко над берегом. Вилла состояла из трёх комнат: на нижнем этаже супружеская спальня и комната Андреевой, весь второй этаж занимал большой зал с панорамными окнами из цельного стекла длиной три метра и высотой полтора метра, одно из окон с видом на море. Там находился кабинет Горького. Для Алексея Максимовича был специально построен камин, хотя обычно дома на Капри отапливались жаровнями. Возле окна, выходящего на море, стоял покрытый зелёным сукном большой письменный стол на весьма длинных ножках — чтобы Горькому с его высоким ростом было удобно и не приходилось слишком нагибаться. Писатель выписывал газеты из России — столичные и губернские, а также иностранные. Ему приходила на Капри обширная корреспонденция — из России и из других стран. Просыпался Горький не позднее 8 часов утра. В два часа — обед, в ходе приёма пищи Горький знакомился с прессой. За обедом из иностранных газет, преимущественно итальянских, французских и английских, Горький получал представление, что происходит в мире, и как рабочий класс отстаивает свои права».

Кстати, “страдал” в Италии Горький не один. Наведывались к нему в гости и другие “любители” рабочего класса. Даже сам вождь мирового пролетариата Владимир Ленин посещал, думается, погоревать о тяжелой жизни простых людей под гнетом капиталистов. Удивительно, что советским художника даже позволялось изобразить эти «страдания» Горького на пару с Лениным. Естественно, в стиле социалистического реализма.

Ну и далее в таком же стиле, прямо тебе граф Толстой пролетарского разлива. Такого барина неловко и под закон о декоммунизации подводить. Короче, жил он на Капри, как в сказке, сочинил там 27 рассказов, составивших цикл «Сказки об Италии». Эпиграфом он поставил слова Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь». Ну а нам, наверное, в сегодняшних горьких «сказках» разобраться пора, а горьковских сказок — уже достаточно…

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