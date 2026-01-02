Ключевые моменты:

Реконструкция 7 пунктов пропуска на границе с Молдовой (Одесщина) подорожала почти на 22 млн грн из-за дополнительных работ.

Дедлайн — 1 апреля 2026 г.

Модернизация: новые модули с навесом, шлагбаумы, tire-killers, LED-освещение, генераторы, резервуары воды, разметка, таблички, флагштоки, баки.

Подрядчики (4 фирмы, 3 одесских).

Реконструкция пунктов пропуска снова подорожала

Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области вынуждена увеличить финансирование подрядчиков через дополнительные работы. Ведь на этих пунктах планируют полностью модернизировать инфраструктуру: заменить старые модульные сооружения современными с единственным навесом, установить шлагбаумы и «шипы» для принудительной остановки авто (tire-killers), перейти на LED-освещение. Кроме того, появятся генераторы, резервуары с водой, свежая разметка, информационные таблички, флагштоки и мусорные баки. В целом дедлайн сдачи объектов до 1 апреля 2026 года.

Добавим, что тендеры провели в августе 2025 года, но при согласовании проектов с таможней и пограничниками, а также уже после старта работ, выяснилось, что нужно больше времени и средств.

По информации издания «Думская», работы по реконструкции ведут четыре фирмы, три из которых одесские. К примеру, «Ростдорстрой» депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера получит еще 7,7 млн ​​грн на пункт Долинское — Чишмикиой (плюс к начальным 17,6 млн грн). А вот одесское ООО «Евродор» ремонтирует Новые Трояны – Чадыр-Лунга: базовый контракт на 17,7 млн ​​грн, дополнительно – 6,2 млн грн. К слову, директор и один бенефициар – депутат от «слуг народа» Измаильского горсовета Геворг Аветисян.

Кроме этого, одесская «Автомагистраль-Юг» в августе выиграла два объекта: на Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга прибавят 2,6 млн грн (до 17,7 млн ​​грн), на Лесное — Сеиц — 3,3 млн грн (до 17,7 млн ​​грн). Отметим, что «Автомагистраль-Юг» — это ключевой подрядчик программы «Великое Строительство». После полномасштабного вторжения перешла на восстановление инфраструктуры. В 2024 году стала самой прибыльной компанией в дорожном строительстве, заработав 14,9 млрд грн – вдвое больше, чем годом ранее.

