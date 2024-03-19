История одесского трамвая: от конной тяги до первых электрических вагонов

Строго говоря, самая первая трамвайная линия появилась в Одессе еще в 1906 году — она соединяла Дачу Ковалевского и Люстдорф. А строительство трамвая, который курсировал непосредственно в центре города, началось только в 1910 году.

Руководство Бельгийского акционерного общества Одесских конно-железных дорог, существовавшего в Одессе с 1879 года, еще за 12 лет до появления трамвая предлагало городу перевести некоторые линии конной тяги на электричество. Власти долго отказывались, но в 1908 году все же заключили договор с Бельгийским обществом на постройку электрического трамвая. Пуск нового вида транспорта собирались приурочить к фабрично-заводской, сельскохозяйственной и художественной выставке, которая должна была открыться в Одессе в 1910 году в нынешнем парке Шевченко.

Сначала была построена временная электрическая линия от Александровской площади до Ланжерона, открытие которой состоялось 24 сентября 1910 года. Ровно в полдень четыре украшенных вагона вышли из деревянного депо в районе Лидерсовского бульвара. Маршрут трамвая проходил вдоль выставочной аллеи, по Сабанскому переулку, Канатной и Греческой улицам до Греческой площади. Первыми пассажирами вагона стали градоначальник Иван Толмачев, директор Бельгийской компании Легоде и священник, без устали кропивший все перед собой святой водой.

С первых дней эксплуатации трамвая Одесской городской думой было разработано расписание движения вагонов. Первые трамваи выходили на линию в семь часов утра и курсировали по маршруту до часу ночи. Интервал движения составлял пять минут. Первые трамвайные вагоны производила бельгийская фирма «Нивель», они перевозили одесситов до начала 1970-х годов.

Источник: grad.ua