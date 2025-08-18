Ключевые моменты
- В мэрии представили концепцию мемориала погибшим защитникам, разработанную архитектором Давидом Пищевым совместно с семьями военных.
- Концепция включает: сектор захоронений с унифицированным оформлением, здание для церемоний прощания и парковую зону.
- Ключевой вопрос — выбор участка для проекта. Рассматриваются земли бывшего аэропорта.
- Земельно-кадастровое бюро проведёт аэрофотосъёмку территории для проектирования.
В Одессе обсудили вид и место будущего Мемориала
На прошлой неделе в Одесской мэрии прошло рабочее совещание, посвященное увековечиванию памяти погибших защитников Украины. Участникам встречи представили концепцию будущего Мемориала, разработанную архитектором Давидом Пищевым совместно с семьями военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Согласно предложению архитектора Давида Пищева, Мемориал должен включать:
- сектора военных захоронений с унифицированным оформлением;
- универсальное здание для церемоний прощания и памятных мероприятий;
- парковую зону с элементами, где через творчество можно выразить скорбь и почтить память павших.
Одним из ключевых вопросов стало определение территории для строительства комплекса. Как напомнил мэр Одессы Геннадий Труханов, ещё с 2014 года в городе существует острая нехватка мест для захоронений. С этой целью у частных владельцев были выкуплены земли бывшего аэропорта, приобретённые ими в 1992 году. Сейчас участок числится за КП «Городское капитальное строительство» и рассматривается как возможная локация для Мемориала.
По поручению мэра земельно-кадастровое бюро проведет аэрофотосъемку территории для дальнейшего проектирования.
Ранее в мэрии Одессы определились с с видом унифицированных надгробий на могилах защитников, погибших на российско-украинской войне.
