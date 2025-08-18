Ключевые моменты

В мэрии представили концепцию мемориала погибшим защитникам, разработанную архитектором Давидом Пищевым совместно с семьями военных.

Концепция включает: сектор захоронений с унифицированным оформлением, здание для церемоний прощания и парковую зону.

Ключевой вопрос — выбор участка для проекта. Рассматриваются земли бывшего аэропорта.

Земельно-кадастровое бюро проведёт аэрофотосъёмку территории для проектирования.

В Одессе обсудили вид и место будущего Мемориала

На прошлой неделе в Одесской мэрии прошло рабочее совещание, посвященное увековечиванию памяти погибших защитников Украины. Участникам встречи представили концепцию будущего Мемориала, разработанную архитектором Давидом Пищевым совместно с семьями военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Согласно предложению архитектора Давида Пищева, Мемориал должен включать:

сектора военных захоронений с унифицированным оформлением;

универсальное здание для церемоний прощания и памятных мероприятий;

парковую зону с элементами, где через творчество можно выразить скорбь и почтить память павших.

Одним из ключевых вопросов стало определение территории для строительства комплекса. Как напомнил мэр Одессы Геннадий Труханов, ещё с 2014 года в городе существует острая нехватка мест для захоронений. С этой целью у частных владельцев были выкуплены земли бывшего аэропорта, приобретённые ими в 1992 году. Сейчас участок числится за КП «Городское капитальное строительство» и рассматривается как возможная локация для Мемориала.

По поручению мэра земельно-кадастровое бюро проведет аэрофотосъемку территории для дальнейшего проектирования.

Ранее в мэрии Одессы определились с с видом унифицированных надгробий на могилах защитников, погибших на российско-украинской войне.

Читайте также: В Измаиле открыли временный мемориал павшим: чем его позже заменят (фото)