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В Одессу скоро приедут новые огромные трамваи: подробности

В Одессу скоро приедут новые огромные трамваи: подробности

В Одессу скоро прибудет первый из тринадцати новых вагонов Татра-Юг К-1Т306, которые покупают по кредиту Европейского инвестиционного банка.

Фото первого вагона, который уже направляется в Одессу, ходят в телеграм-каналах.

Пока это фото с завода, где производят Татры, но первый трамвайный вагон уже скоро будет в Одессе.

трамвай татра

Для города это будет событие, поскольку последний раз Татра в Одессе появилась 8 лет назад. Это был трамвай «Татра-Юг К1М» под бортовым номером «7012» 2015 года выпуска. А вагоны семейства «Одиссей» и «Одиссей Макс» не являются новыми вагонами — это модернизация старых Татр с заменой кузова и электроники.

татра трамвай

Ранее «Одесская жизнь» писала, что 13 многосекционных трамваев необходимы для реализации проекта «Север-Юг». Тогда в КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что покупка новых вагонов позволит еще больше увеличить объемы пассажирских перевозок трамваем благодаря замене автобусов малой пассажировместимости на современный электротранспорт.

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По характеристикам, предоставленным производителем, К-1Т разработан как модульная платформа. В настоящее время разработано несколько компоновок вагона. В Одессу прибудут 26-метровые вагоны – три секции на шести осях.

Справка.

«К-1М» — украинский односекционный трамвайный вагон, предназначенный для широкопутных трамвайных систем, с 2012 года производимый предприятием «Татра-Юг». Головной офис находится в Одессе, а производственные площади – на ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова»» в Днепре.

Производитель победил в 2021 году на тендере на поставку 20 низкопольных трамваев. Их закупили за кредитные 25 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.

Вагоны «Татра-Юг» характеризуются своим низким полом. Это позволяет создать комфортные условия высадки-посадки для пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Главное фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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