Ключевые моменты:

В Одессе улица Невского получила новое имя – улица Сергея Шелухина;

Александр Невский не имел отношения к Украине и Одессе – его культ был навязан советской политикой;

Сергей Шелухин – юрист, публицист, министр юстиции УНР и дипломат, связанный с Одессой;

Переименование возвращает одесситам память о своем земляке и избавляет город от символа «российского имперского наследия».

Князь, не имеющий отношения к Украине и Одессе

Имя Александра Невского знакомо многим с детства. В советское время оно звучало отовсюду: от учебников – до названий улиц и площадей. Его представляли как символ мужества, «защитника Руси» и воплощения русской воинской славы. Но есть ли у него хоть какая-то связь с Украиной?

Невский был князем Новгородским, воевал против шведов на Неве (1240 год) и против рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере (1242 год). Оба сражения происходили далеко от украинских земель. Более того – он избрал политику сотрудничества с Золотой Ордой, признавал ее превосходство и исправно платил дань, чтобы сохранить собственную власть. Так что образ «несокрушимого защитника Руси» – это скорее русская легенда, созданная для оправдания собственной политики.

Формально у Александра Невского действительно был титул киевского князя в 1249-1252 годах, но это был скорее номинальный статус, чем реальное княжение. Хотя Невский никогда не сражался на украинской земле, веками он оставался «полезным» для московских правителей. Петр I перевез его мощи в Петербург, чтобы подчеркнуть «сакральность» новой столицы. Сталин сделал из него киногероя, чтоб мобилизовать русских людей в войне с Германией. В современной России его продолжают чествовать как «героя на все времена» – устанавливают памятники, называют ордена.

Для Украины этот князь был и остается чужим. Его культ появился исключительно из-за советской политики: в каждом городе должны быть «общие герои», подчеркивающие «единство» с Москвой. Поэтому сегодня его имя закономерно исчезает с нашей карты.

Сергей Шелухин: далекий голос Независимости

Сергей Шелухин (1864-1938) начинал свой путь именно в Одессе: преподавал, работал адвокатом и завоевал репутацию принципиального защитника украинцев в судах. Он писал публицистические статьи, в которых открыто критиковал русификацию и отстаивал право украинцев на собственное государство.

Параллельно Шелухин защищал в судах студентов и общественных деятелей, преследуемых за украинские убеждения. Он активно выступал в защиту украинского языка, занимался литературными работами и публицистикой.

Когда в 1917 году началась революция, Шелухин вошел в Центральную Раду, дважды занимал должность министра юстиции и возглавлял украинскую делегацию на переговорах с большевиками. Именно тогда он бросил в глаза большевистским дипломатам слова, звучащие пророчески и сегодня: «Не мы воюем – мы обороняемся от вас. И кто даст гарантии, что это не повторится?»

После поражения освободительной борьбы 1921 года он был вынужден уехать за границу – сначала в Вену, затем в Прагу. Там Шелухин преподавал право, занимался научной деятельностью, исследовал историю и язык. Он стал одним из голосов украинской эмиграции, а также преподавателем Украинского свободного университета, где обучались будущие деятели науки и культуры.

Почему это переименование важно для Одессы?

Улица, названная в честь Шелухина, возвращает одесситам память о человеке, действительно боровшемся за Украину и связанным с городом. При этом мы наконец-то избавляемся от героя чужой истории и обрываем еще одну навязанную связь между Москвой и Одессой. Теперь, проходя по улице Шелухина, одесситы будут вспоминать не далекого князя, а своего земляка, оставившего весомый след в истории Украины.