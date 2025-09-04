Ключевые моменты:

В Одессе презентовали уникальное издание «Человек с киноаппаратом: одесские места киносъемок»;

Фильм «Человек с киноаппаратом» признан British Film Institute самым значимым документальным фильмом всех времен;

Книга доступна в библиотеках Одессы и для приобретения через проект «Старая Одесса в фотографиях».

Путешествие в прошлое через редкие кадры

Книга-альбом стала настоящим сокровищем для ценителей кинематографа и краеведения. Этот проект, взращенный с любовью, подарил читателям неожиданный взгляд на шедевр Вертова. Авторам удалось разгадать почти все тайны локаций, где рождались культовые кадры, а одесским местам отведена особая роль. Страницы издания оживают благодаря детальным описаниям и архивным фотографиям, переносящим в атмосферу 1920-х. Это не просто книга – это исторический, культурный и визуальный нарратив, погружающий в путешествие по улицам прошлого.

– Все началось с письма из Оксфорда, Мужчина, который написал, начал разбираться в фильме «Человек с киноаппаратом» и понял, что локации в нем – не только одесские, но и вообще большинство трудно опознать. Одни утверждают одно, другие – иное. Тогда он решил сам искать правду. По его словам, над проектом трудились 25–26 исследователей со всего мира, – рассказывает один из авторов уникального издания, журналист и краевед Евгений Волокин.

Евгений рассказал, как эта идея переросла в совместную работу.

– Первый раз эту ленту показали в Одессе, в кинотеатре «Красная звезда», что стоял на углу Дерибасовской и Преображенской, там, где потом вырос магазин «Радуга». В фильме много загадочных мест, но мы тщательно исследовали каждый кадр, и постепенно все стало на свои места.

О фильме «Человек с киноаппаратом»

«Человек с киноаппаратом» – это украинский немой документальный фильм, созданный режиссером-авангардистом Дзигой Вертовым в 1929 году. Продолжительность ленты составляет 1 час 6 минут. Жанр фильма – экспериментальное документальное кино, ставшее манифестом мирового кинематографического авангарда. В 2014 году British Film Institute признал его самым значимым документальным фильмом всех времен, а в рейтинге 100 лучших фильмов украинской истории он занимает 3-е место. Лента отражает ритм жизни советских городов конца 1920-х – Одессы, Киева, Харькова – через динамичный монтаж и уникальные съемки, сочетающие повседневность с поэтическим видением. Фильм не имеет традиционного сюжета, а вместо этого предлагает визуальную симфонию, где оператор с киноаппаратом становится главным героем, фиксирующим жизнь с неожиданных ракурсов.

Награда и отзывы

Энтузиазм авторов книги-альбома не остался незамеченным. Издание получило диплом в номинации «Книжная дипломатия» на конкурсе «Лучшая книга выставки-форума „Украинская книга на Одещине-2025”», что стало подтверждением его уникальности. Книга не только раскрыла неизвестные детали о съемках, но и получила признание как ценнейшее издание, отражающее культурный и исторический контекст.

Общая радость и доступность

В зале царила атмосфера единства, когда посетители могли пообщаться с теми, кто вложил душу в этот проект. Этот альбом – не просто издание, а мост между поколениями, напоминающий о силе искусства и памяти. Вглядываясь в старые кадры и читая рассказы, мы вновь ощущаем дыхание истории, живущее в каждом уголке Одессы.

Альбом «Человек с киноаппаратом» передан в фонды главных библиотек Центральной библиотечной системы, так что каждый желающий сможет прикоснуться к этому наследию. А для тех, кто хочет пополнить свою библиотеку, книга стала доступной для покупки.

Вы заинтересованы в приобретении альбома? Напишите об этом в личное сообщение (ресурс «Старая Одесса в фотографиях») на Facebook или на электронный адрес [email protected].

Фото автора