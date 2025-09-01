Виктория: «В нашей стране все города разные. Я не думаю, что нужно делать из Одессы второй Луцк или Ивано-Франковск, нужно оставить Одессу Одессой. Я думаю, что нужно оставить. Это все-таки достопримечательность Одессы, это наша история».

Александр: «Они должны стоять на том месте, на котором стоят».

Марина: «То, что российское, вообще не должно оставаться у нас, оно должно быть у них там, но не у нас».

Алла Леонидовна: «Я считаю, что памятники – это история, ее не стоит убирать, что бы ни было, какая бы ни была власть. Дюк – это пожизненная визитная карточка Одессы, как можно ее убрать»?

Николай: «Это наша история, мы должны оставить что-то потомкам. В крайнем случае, мы можем перенести его в музей, если он кому-то будет мешать».

Татьяна: «Он всю жизнь стоял, а сейчас он кому-то мешает. Не понимаю почему: ну стоит себе памятник, люди привыкли к нему приходить, так зачем его сносить сейчас, я не понимаю. Я считаю, что это бред».

Николай: «Зачем сносить памятники? Что это дает? Мы приближаем Победу таким образом»?

Наталья: «Давайте тогда и Потемкинскую лестницу разберем. Это памятник, это для туристов, они туда приходят специально, чтобы фото сделать. Мое мнение – чтобы он там и стоял».

Ольга: «В мире во многих странах стоят памятники, например в Чили есть памятник Пиночету. Казалось бы, давайте, сносите, он же плохой человек, но памятник стоит – это история».

Анна: «Дюк – это символ Одессы, у нас есть много символов. Однако, если община так решит, можно собрать все памятники в одном месте. Мое мнение – ничего не уничтожать, все только складывать, все только хранить и все только приумножать».

Иван: «Это наша история. Местами – плохая, местами – хорошая, но история».

Дарья: «Я еще не очень хорошо ознакомилась с этой информацией, мне бы хотелось уделить этому больше внимания, поэтому не могу вам дать конкретного ответа».

Андрей: «Пусть стоит, где стоит, это наша история, а депутаты пусть лучше чем-то более полезным займутся».

Олег: «Это основатель города, и это памятник Одессы. Зачем сносить? Дюк – мы не знаем, каким он был, но он был основателем и градостроителем. Он работал на Российскую империю, но Россия не имеет никакого отношения к Российской империи. Нет смысла сравнивать глубокое прошлое, которое сгнило и уже не вернется».

Олег: «Местное население должно само определить, нужен ли этот памятник или нет».