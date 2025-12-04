Прежде всего гостей встречает арка из еловых веток. Она создаёт настроение ещё до того, как сделаешь первый шаг внутрь праздничного пространства. Лёгкий свежий хвойный аромат в воздухе будто напоминает: впереди — время тепла, света и маленьких чудес.

В центре площади уже установлена огромная двухэтажная карусель. Она выглядит так, будто вот-вот начнёт кружиться в своём новогоднем танце. Дети останавливаются перед ней, прижимаясь к родителям, а взрослые невольно улыбаются, улавливая ностальгические воспоминания.

Рядом поднимается главная одесская ёлка — впервые именно здесь. Пока что это высокий каркас, стремительный и почти торжественный в своей незавершённости. Ветки и украшения появятся позже — всё должно быть готово к Дню Святого Николая. Но даже сейчас эта ёлка задаёт тон приближающемуся празднику.

Неподалёку устанавливается сцена, а вдоль площади выстраиваются рядком павильоны. Сейчас они ещё пустые, но каждый уже представляет, как совсем скоро отсюда будет разливаться аромат горячего глинтвейна, корицы, сладостей. Здесь будут продавать игрушки, сувениры, маленькие радости, которые так подходят зимнему городу.

Одесса готовится к праздникам.

Несмотря на войну.

Несмотря на блэкауты.

Несмотря на всё, что омрачает наши дни.

И в этой подготовке есть особая сила: желание создать светлое пространство, где каждый сможет почувствовать тепло, поддержку и надежду. Ведь праздник — это не только огни и украшения. Это вера в то, что свет всё равно победит темноту.

Фото автора