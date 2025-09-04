Ключевые моменты:

Утром 4 сентября 2025 враг обстрелял Одесчину двумя баллистическими ракетами. Удар пришелся по гражданскому объекту в Белгород-Днестровском районе;

Прокуратура начала расследование по фактам военных преступлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал сегодня в 10:41. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о выходе баллистики в сторону Измаильского района (Тузлы/Приморское). Вскоре в области прозвучали взрывы.

По данным прокуратуры, в результате этой атаки повреждено имущество фермерского хозяйства, а именно – складские помещения с зерном. Пострадал 53-летний мужчина – его госпитализировали.

При процессуальном руководстве Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины), добавили в ведомстве.

Напомним, этой ночью под ударом вражеских беспилотников была Одесса. В результате попадания загорелось складское помещение, также было повреждено грузовое авто. Также местные Телеграм-каналы сообщали о «прилете» на одном из кладбищ.

А в ночь на 31 августа Россия массированно атаковала ударными дронами Одесский район. Наиболее пострадал город-спутник Одессы Черноморск и его окрестности. Ваг атаковал четыре энергообъекта, в результате тысячи людей остались без света и воды.