В Одессе улицу Паустовского переименовали в улицу 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заменив имя советского писателя на символ современных защитников.



Паустовский когда-то был чрезвычайно популярен и три года жил в Одессе, где работал в газетах и вошёл в литературную среду, оставив после себя музей и памятники.



Однако его отношение к Украине было высокомерным: он называл Киев «маленькой Москвой», высмеивал украинское движение и государственность, что сделало его имя неуместным в современной топонимике.



Вместо этого 28-я бригада с начала большой войны стала щитом юга: именно её воины отстояли Николаев, не пропустив российское наступление на Одессу, а затем одними из первых вошли в освобождённый Херсон.

Три года в Одессе: от газетчика до литератора

В 1919 году Константин Паустовский перебрался в Одессу, которая в то время жила в водовороте перемен и политических потрясений. Здесь он прожил три года, успев не только поработать журналистом, но и погрузиться в городскую литературную среду. Сначала Паустовский устроился в местные газеты, позже, когда город заняла Красная армия, работал в продовольственном комитете, а затем — в редакции газеты «Моряк». Этот период оказался решающим: именно в Одессе он познакомился с Эдуардом Багрицким, Ильёй Ильфом, Исааком Бабелем. Последний стал для него первым наставником.

Следы пребывания Паустовского в городе сохранились и поныне. На улице Черноморской работает музей, посвящённый его жизни и творчеству. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. В Литературном музее можно увидеть довольно необычный памятник — скульптуру в виде «сфинкса», открытую в 2010 году. Ещё один монумент Паустовскому появился в 2012-м в Санжейке под Одессой, на побережье, которое писатель очень любил.

Что Паустовский писал об Украине

На первый взгляд, в биографии Паустовского нет громких скандалов. Порой он даже выглядел как «вольнодумец» внутри советской системы. Но когда речь заходила об Украине, его позиция была очевидной: в его мировоззрении она оставалась провинциальной частью империи.

Несмотря на казачьи корни и семейные легенды о Сагайдачном, Паустовский смотрел на Украину свысока.

В воспоминаниях он принижал украинское движение и насмехался над театром, называя его «провинциальным». Украинская государственность раздражала его ещё больше: гетмана Скоропадского он считал «липовой фигурой», Петлюру называл «сентиментальным неудачником», а Винниченко — «неврастеником».

Хотя сам имел украинские и польские корни, Паустовский отождествлял себя исключительно с Россией. Киев его детства — это не город украинских песен и традиций, а «маленькая Москва» с портретами Пушкина в квартирах, постановками Островского на сцене и увлечением Чеховым и Некрасовым. Даже тогда, когда гайдамаки снимали русские вывески и заменяли их украинскими, писатель воспринимал это как анекдот.

Именно из-за этой смеси высокомерия и имперской заносчивости имя Паустовского больше не подходит для одесской топонимики. Вместо этого теперь в городе появилась улица, которая носит имя тех, кто доказывает обратное: Украина — не провинция, а свободное и сильное государство.

28 отдельная механизированная бригада

28-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины всегда оказывалась там, где ситуация была самой сложной. С лета 2014 года её подразделения обороняли Донбасс: прикрывали участок возле Мариновки, держали оборону под Иловайском, вели ожесточённые бои за Марьинку и Красногоровку, а также стали на защиту Донецкого аэропорта. Это соединение с самого начала войны живёт в режиме постоянного фронта.

С началом большой войны 28-я бригада стала щитом на южном направлении. Попытка россиян высадить десант под Коблево завершилась катастрофой для врага: погибшие и брошенная техника остались на поле, а двое диверсантов попали в плен.

Затем были жестокие бои за Николаевщину, в частности за Посад-Покровское и Александровку. А настоящим испытанием стал март 2022 года, когда именно «рыцари» остановили наступление оккупантов на Вознесенск. Если бы враг прорвался, под угрозой оказался бы мост через Южный Буг и стратегическая АЭС. Но бригада выстояла — и разгромила силы противника.

Осень того же года стала переломным моментом. В ноябре бойцы 28-й одними из первых вошли в освобождённый Херсон. Для украинцев это событие стало знаком возрождённой надежды: над городом, где россияне мечтали о «вечности», снова подняли сине-жёлтый флаг. Город встречал не оккупантов, а настоящих защитников.

После Херсона бригада двинулась на восток. Долгое время её подразделения удерживали позиции в районе Бахмута, который стал одной из самых горячих точек фронта. Именно здесь воины выбили врага из укрепления «Бассейн», заставив десятки россиян оставить позиции или сдаться в плен. Под шквальным обстрелом они шли вперёд, доказывая: для «рыцарей» нет предела возможному.

Паустовский остаётся в литературной истории и музейных экспозициях. Он интересен как мастер слова и человек, чья биография отражает драматическое ХХ столетие. Однако современная Одесса выбирает другие символы — тех, кто защищает её сегодня.

Топонимы всегда говорят о нашем видении истории. И если когда-то улица носила имя писателя с имперской оптикой, то теперь её переименовали в честь 28-й отдельной механизированной бригады — подразделения, которое реально защищает город и страну.

