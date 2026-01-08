Ключевые моменты:

С 10 января 2026 года проезд по маршруту №560 «Белгород-Днестровский — Одесса» вырастет до 200 гривен.

Направление соединяет Белгород-Днестровский с Одессой.

Расписание автобуса.

Билет в Одессу вырастет на 40 гривен

По информации издания Новости.LIVE, цена билета на популярном междугородном маршруте №560 вырастет на 40 гривен. Соответственно, уже с 10 января проезд будет стоить 200 гривен вместо текущих 160 гривен.

Это направление, которое соединяет Белгород-Днестровский с Одессой (конечная — автостанция Старосенная), ежедневно используют сотни пассажиров из города и окрестностей для поездок в областной центр.

Расписание автобусов (возможные изменения, уточняйте у диспетчера):

Из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14 16:50, 18:00.

Из Одессы (АС Древняя): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 1 19:00, 20:00.

Напомним, в рамках проекта «Пліч-о-пліч» Житомир передал Одессе пять вместительных двухсекционных автобусов, которые вскоре выйдут на маршруты. Одесский электротранспорт временно прекратил работу после массированной атаки РФ на энергообъекты региона 13 декабря 2025, когда Одесса и область остались без света, воды и тепла.

