Ключевые моменты:

Запущено 2 новых бесплатных автобусных маршрута в Одессе.

«Железнодорожный вокзал – Аркадия»: дублирует трамвай №5, 2 автобуса.

«Железнодорожный вокзал – Суперфосфатный завод»: дублирует троллейбус №8, 3 автобуса.

Другие маршруты работают: график

Где будет курсировать транспорт

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в городе начали работать два новых автобусных маршрута:

Маршрут «Железнодорожный вокзал – Аркадия» частично пересекается с трамвайным №5 и обслуживается 2 автобусами.

Маршрут «Железнодорожный вокзал — Суперфосфатный завод» дублирует троллейбусный № 8, на нем привлечены 3 автобуса.

Также организована работа одного автобуса по направлению «просп. Свободы – ул. Архитекторская». В планах — запуск новых направлений, автобусы выйдут за пределы трамвайного маршрута № 15 и троллейбусного № 3. Об новом графике будет сообщено дополнительно, следите за новостями от «Одесской жизни».

В целом другие маршруты продолжают функционировать, график движения читайте в материале: Вместо троллейбусов и трамваев: маршруты и расписание бесплатных автобусов в Одессе (обновлено).