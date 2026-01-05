Ключевые моменты:

  • Четкой даты возвращения света в Одессе нет — энергетики не берутся называть сроки.
  • Аварийные отключения будут продолжаться из-за разрушенных подстанций и перегруженной сети.
  • Одесса — один из самых уязвимых регионов энергосистемы Украины после обстрелов.
  • Полное восстановление может занять годы, свет будут возвращать постепенно и неравномерно.

Когда будет свет в Одессе — главный вопрос, на который сегодня нет четкого ответа. После массированных ударов по энергетической инфраструктуре город живет в режиме аварийных отключений: электричество включают неравномерно, иногда на несколько часов, а местами его нет неделями.

В компании ДТЭК Одесские электросети признают: назвать конкретную дату возвращения стабильного света сейчас невозможно. Часть подстанций разрушена, другая работает на пределе возможностей, а любая перегрузка приводит к новым авариям.

Фактически речь идет не о быстром восстановлении, а о постепенном возвращении электроэнергии — по отдельным районам и без гарантии стабильных графиков. По самым осторожным оценкам, такая ситуация может длиться месяцами.

Почему Одесская область – слабое звено энергосистемы Украины

Разрушенная подстанция
Разрушенная подстанция

По мнению энергоэкспертов, Россия массированными обстрелами энергетических объектов Одесской области преследует две основные цели:

  • нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины
  • изолировать регион от основной сети.

Одесская область имеет небольшое количество электростанций и высокие нагрузки. Ограничено и количество линий электропередачи в центральные области, где находятся основные источники генерации. Поэтому враг уничтожает подстанции и энерголинии, обеспечивающие перераспределение электроэнергии внутри страны. Из-за этого быстро компенсировать повреждения и сократить время отключений в Одесской области невозможно. Решением проблемы, как считают эксперты, является развитие малых локальных электростанций и включение их в общую сеть.

Не хватает оборудования и времени

Пока что, к сожалению, порадовать одесситов энергетикам особо нечем.

По словам гендиректора ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрия Григорьева, на то, чтобы в Одесской области восстановить подстанции, поврежденные в результате атак РФ, понадобится один-два года. И на сегодняшний день без света остаются около 48 000 потребителей.

Ситуацию усложняют постоянные удары по энергосистеме. До массовой атаки 13 декабря, когда без электричества осталось 60% региона, в области уже было повреждено 20 подстанций. А в результате этого удара одновременно было поражено четыре крупных энергообъекта. Это и стало причиной особенно тяжелых последствий.

Энергетикам остро не хватает оборудования и времени, подчеркивает Дмитрий Григорьев. Изготовление одного трансформатора занимает шесть-восемь месяцев даже в мирных условиях. А сейчас эти сроки увеличились. Часть предприятий не работает — находятся в зоне боевых действий или на оккупированных территориях. Из-за этого образуются очереди на поставки. В результате специалисты вынуждены применять нестандартные технические решения.

Зачем нужны аварийные отключения

Восстановление подстанции после удара
Восстановление подстанции после удара

Четких сроков улучшения ситуации нет, не скрывают энергетики. Ремонтные работы крайне тяжелые и продолжаются уже несколько недель. Ведь некоторые объекты передачи и распределения электроэнергии просто уничтожены. Именно поэтому нет технической возможности полноценно обеспечить потребность в свете всем одесситам.

Сейчас работы ведутся в двух направлениях — ремонт поврежденных подстанций и увеличение возможностей доставки электроэнергии. Время возвращения света зависит от состояния конкретных линий. Замедляют ремонты постоянные тревоги и аварии из-за перегрузки.

Аварийные отключения продолжают действовать — чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования. К ним прибегают, когда потребление электроэнергии стремительно растет. Отменяют — когда ситуация нормализуется. Чем больше потребление, тем продолжительнее ограничения. Прогнозировать такие сетевые отключения распределить между всеми адресами и составить график — невозможно, отмечают в ДТЭК.

Почему свет исчезает чаще

Дмитрий Григорьев отметил, что схемы электроснабжения нельзя перестроить за день или два. Поэтому на соседних улицах ситуация с обеспечением абонентов электроэнергией может быть разной. В некоторых домах свет исчезает чаще, потому что они подключены к наиболее поврежденным участкам сети. Чем сильнее повреждена сеть — тем меньше электричества она может передать, тем продолжительнее отключения. Перераспределить нагрузку по-другому уже нет возможности. Энергетики выжимают максимум из поврежденной сети.

Отключения происходят в моменты пикового потребления электроэнергии и прогнозированию не поддаются. Абоненты должны сами учитывать риски перегрузок при возобновлении подачи электроэнергии — особенно в темное время суток. Массовое одновременное включение электроприборов приводит к авариям в сетях. Потребители снова остаются без света. Поэтому жителям советуют включать электроприборы по очереди.

Ситуация в Приморском и Хаджибейском районах

Спрогнозировать, когда Одесса вернется к привычным, стабилизационным графикам отключений, пока сложно, отмечают в ДТЭК. Энергетики ускоряют ремонтные работы, насколько это возможно. Однако постоянные тревоги, аварии из-за перегрузки делают ремонты еще более тяжелыми и длительными. Не прекращаются и обстрелы энергоструктуры Одесской области.

Ночью 31 декабря враг разрушил два энергообъекта ДТЭК «Одесские электросети», которые питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы. Последствия атаки — колоссальные. В канун Нового года благодаря пожарным удалось потушить пожар на подстанциях. А после допуска от военных там начали работать энергетики.

Работа не прекращалась даже в новогоднюю ночь. Бригады разобрали завалы, осмотрели оборудование, которое еще можно вернуть к работе, заказали недостающие запчасти. Что-то взяли из запасов, некоторые части оборудования перевезли с других подстанций, также договорились о гуманитарной помощи от коллег-энергетиков и Минэнерго.

За последние трое суток удалось частично перезапитать клиентов. Однако одновременно включить все дома нет технической возможности. Чтобы свет вернулся, энергетики создают временные ремонтные схемы: дополнительно прокладывают кабельные и воздушные линии, монтируют муфты, работают на распределительных устройствах.

К сожалению, готовых решений нет. И не все идеи удается воплотить в жизнь с первого раза, говорят в ДТЭК. Но уверяют, что знают о каждом доме без света и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу оборудования — обеспечить электроэнергией все дома.

Как узнать время восстановления электроснабжения

Ремонт линии электропередачи

Получить информацию об отключении и включении света можно:

  • на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел «Отсутствует электроэнергия?»);
  • в чат-боте в Telegram;
  • в личных сообщениях в Facebook;
  • подав заявку на сайте ДТЭК.

