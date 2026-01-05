Ключевые моменты:

Четкой даты возвращения света в Одессе нет — энергетики не берутся называть сроки.

Аварийные отключения будут продолжаться из-за разрушенных подстанций и перегруженной сети.

Одесса — один из самых уязвимых регионов энергосистемы Украины после обстрелов.

Полное восстановление может занять годы, свет будут возвращать постепенно и неравномерно.

Когда будет свет в Одессе — главный вопрос, на который сегодня нет четкого ответа. После массированных ударов по энергетической инфраструктуре город живет в режиме аварийных отключений: электричество включают неравномерно, иногда на несколько часов, а местами его нет неделями.

В компании ДТЭК Одесские электросети признают: назвать конкретную дату возвращения стабильного света сейчас невозможно. Часть подстанций разрушена, другая работает на пределе возможностей, а любая перегрузка приводит к новым авариям.

Фактически речь идет не о быстром восстановлении, а о постепенном возвращении электроэнергии — по отдельным районам и без гарантии стабильных графиков. По самым осторожным оценкам, такая ситуация может длиться месяцами.

Почему Одесская область – слабое звено энергосистемы Украины

По мнению энергоэкспертов, Россия массированными обстрелами энергетических объектов Одесской области преследует две основные цели:

нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины

изолировать регион от основной сети.

Одесская область имеет небольшое количество электростанций и высокие нагрузки. Ограничено и количество линий электропередачи в центральные области, где находятся основные источники генерации. Поэтому враг уничтожает подстанции и энерголинии, обеспечивающие перераспределение электроэнергии внутри страны. Из-за этого быстро компенсировать повреждения и сократить время отключений в Одесской области невозможно. Решением проблемы, как считают эксперты, является развитие малых локальных электростанций и включение их в общую сеть.

Не хватает оборудования и времени

Пока что, к сожалению, порадовать одесситов энергетикам особо нечем.

По словам гендиректора ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрия Григорьева, на то, чтобы в Одесской области восстановить подстанции, поврежденные в результате атак РФ, понадобится один-два года. И на сегодняшний день без света остаются около 48 000 потребителей.

Ситуацию усложняют постоянные удары по энергосистеме. До массовой атаки 13 декабря, когда без электричества осталось 60% региона, в области уже было повреждено 20 подстанций. А в результате этого удара одновременно было поражено четыре крупных энергообъекта. Это и стало причиной особенно тяжелых последствий.

Энергетикам остро не хватает оборудования и времени, подчеркивает Дмитрий Григорьев. Изготовление одного трансформатора занимает шесть-восемь месяцев даже в мирных условиях. А сейчас эти сроки увеличились. Часть предприятий не работает — находятся в зоне боевых действий или на оккупированных территориях. Из-за этого образуются очереди на поставки. В результате специалисты вынуждены применять нестандартные технические решения.

Зачем нужны аварийные отключения

Четких сроков улучшения ситуации нет, не скрывают энергетики. Ремонтные работы крайне тяжелые и продолжаются уже несколько недель. Ведь некоторые объекты передачи и распределения электроэнергии просто уничтожены. Именно поэтому нет технической возможности полноценно обеспечить потребность в свете всем одесситам.

Сейчас работы ведутся в двух направлениях — ремонт поврежденных подстанций и увеличение возможностей доставки электроэнергии. Время возвращения света зависит от состояния конкретных линий. Замедляют ремонты постоянные тревоги и аварии из-за перегрузки.

Аварийные отключения продолжают действовать — чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования. К ним прибегают, когда потребление электроэнергии стремительно растет. Отменяют — когда ситуация нормализуется. Чем больше потребление, тем продолжительнее ограничения. Прогнозировать такие сетевые отключения — распределить между всеми адресами и составить график — невозможно, отмечают в ДТЭК.

Почему свет исчезает чаще

Дмитрий Григорьев отметил, что схемы электроснабжения нельзя перестроить за день или два. Поэтому на соседних улицах ситуация с обеспечением абонентов электроэнергией может быть разной. В некоторых домах свет исчезает чаще, потому что они подключены к наиболее поврежденным участкам сети. Чем сильнее повреждена сеть — тем меньше электричества она может передать, тем продолжительнее отключения. Перераспределить нагрузку по-другому уже нет возможности. Энергетики выжимают максимум из поврежденной сети.

Отключения происходят в моменты пикового потребления электроэнергии и прогнозированию не поддаются. Абоненты должны сами учитывать риски перегрузок при возобновлении подачи электроэнергии — особенно в темное время суток. Массовое одновременное включение электроприборов приводит к авариям в сетях. Потребители снова остаются без света. Поэтому жителям советуют включать электроприборы по очереди.

Ситуация в Приморском и Хаджибейском районах

Спрогнозировать, когда Одесса вернется к привычным, стабилизационным графикам отключений, пока сложно, отмечают в ДТЭК. Энергетики ускоряют ремонтные работы, насколько это возможно. Однако постоянные тревоги, аварии из-за перегрузки делают ремонты еще более тяжелыми и длительными. Не прекращаются и обстрелы энергоструктуры Одесской области.

Ночью 31 декабря враг разрушил два энергообъекта ДТЭК «Одесские электросети», которые питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы. Последствия атаки — колоссальные. В канун Нового года благодаря пожарным удалось потушить пожар на подстанциях. А после допуска от военных там начали работать энергетики.

Работа не прекращалась даже в новогоднюю ночь. Бригады разобрали завалы, осмотрели оборудование, которое еще можно вернуть к работе, заказали недостающие запчасти. Что-то взяли из запасов, некоторые части оборудования перевезли с других подстанций, также договорились о гуманитарной помощи от коллег-энергетиков и Минэнерго.

За последние трое суток удалось частично перезапитать клиентов. Однако одновременно включить все дома нет технической возможности. Чтобы свет вернулся, энергетики создают временные ремонтные схемы: дополнительно прокладывают кабельные и воздушные линии, монтируют муфты, работают на распределительных устройствах.

К сожалению, готовых решений нет. И не все идеи удается воплотить в жизнь с первого раза, говорят в ДТЭК. Но уверяют, что знают о каждом доме без света и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу оборудования — обеспечить электроэнергией все дома.

Как узнать время восстановления электроснабжения

Получить информацию об отключении и включении света можно:

на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел «Отсутствует электроэнергия?»);

в чат-боте в Telegram;

в личных сообщениях в Facebook;

подав заявку на сайте ДТЭК.

