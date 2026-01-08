Ключевые моменты:

В селе Красносилка открыт первый безбарьерный маршрут.

Приспособлены для маломобильных групп: людей с инвалидностью, пенсионеров, родителей с колясками, раненых военных, детей.

Свободные тротуары, тактильная плитка, разметка перехода, знаки, новая остановка «Школа» с доступом, меры безопасности.

В Красносилке открыли маршрут без барьеров

По информации Одесского РВА, в селе Красносилка сдали в эксплуатацию первую в Одесской области пешеходную тропу, приспособленную для маломобильных жителей.

Безбарьерный маршрут проходит по улице Куяльницкая от центра села до школы и амбулатории. Эта дорога важна не только для людей с инвалидностью, а также для пенсионеров, родителей с детскими колясками, раненых военных и детей.

В общем, на маршруте обеспечили свободный проход по тротуарам, положили тактильную плитку для лиц с недостатками зрения, нанесли разметку пешеходного перехода, установили соответствующие дорожные знаки и обустроили новую остановку «Школа» с полным доступом для общественного транспорта. Кроме этого, дополнительно приняты меры по повышению безопасности движения.

Добавим, что Красносильский сельсовет в своем бюджете на 2026 год заложил 20 млн грн на инвестиционные проекты.

Напомним, в Одессе обновили расписание специальных автобусов для лиц с инвалидностью на январь. В общей сложности, будет функционировать 21 маршрут, рейсы с 05:00 до 20:00.