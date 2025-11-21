Ключевые моменты

Василий Жуковский — поэт империи: он служил при дворе, воспитывал будущего царя, писал имперский гимн и имел большое культурное влияние в России.

Святослав Караванский — борец за украинскую свободу: он мечтал о литературе, работал в подполье, поддерживал украинскую культуру и провел десятилетия в лагерях за отказ сотрудничать с советской системой.

Оба влияли на ключевые фигуры: Жуковский помог Шевченко получить свободу, Караванский работал рядом с диссидентами и диаспорой.

Легенда рождения Жуковского

По легенде, мать Василия Жуковского, туркеня Сальха, после захвата Бендерской крепости попала в Россию. Там ее окрестили как Елизавету Дементьевну и поселили в доме помещика Афанасия Бунина. Когда родился Василий, отца не было дома, а крестным стал Андрей Жуковский — так мальчик получил свою фамилию.

В шесть лет его формально записали сержантом гусарского полка — типичный способ заранее «заработать» дворянство. Учеба давалась тяжело: его выгоняли из училищ, а один учитель даже заявил, что «таланта нет».

Перелом наступил, когда его забрала сводная сестра Варвара Юшкова. В ее доме проходили театральные постановки, чтения, дискуссии — настоящая среда для творчества. Там Жуковский ожил: писал, играл на сцене, открыл собственный талант.

Путь к дворянству и литературе

Без дворянства в Российской Империи будущее выглядело туманным, поэтому семья добилась внесения Жуковского в родословную. Учитель Юшковых посоветовал отдать Василия в Московский университетский пансион, где он блестяще проявил себя в языках и литературе, читал европейских авторов и мыслил как взрослый.

После смерти сестры его поселили во флигель с библиотекой. С этого времени родился настоящий Жуковский: он писал стихи, прозу, переводил, дружил с Тургеневым, создал литературный кружок, издал первый сборник. Работая домашним учителем в семье Протасовых, переводил «Дон Кихота».

Поэт при дворе

Жуковский работал при императорском дворе: сначала чтецом, затем учителем юной княгини, а позже — наставником будущего императора Александра II. Он совмещал службу с собственными убеждениями, путешествовал по Европе, изучал современные методики образования и воспитывал монарха.

В Петербурге он находился в центре литературной жизни, поддерживал Пушкина, заступался за поэтов и декабристов. После гибели Пушкина Жуковский помогал семье и занимался его наследием.

Влияние на Шевченко и гимн для империи

Жуковский содействовал выкупу Тараса Шевченко из крепостных: его портрет, разыгранный в лотерее, помог собрать необходимую сумму.

Кроме того, он написал текст гимна «Боже, Царя храни!» для Николая I, который стал символом Российской империи. Мелодия оставалась узнаваемой даже после падения монархии.

Святослав Караванский: Одесса, молодость, мечты

В межвоенной Одессе Караванский мечтал о литературе и слове. Учась одновременно в индустриальном и языковом институтах, он переводил и искал себя.

Война изменила все: Караванский оказался в окружении на западе Беларуси, избежал плена и вернулся в Одессу, которая находилась под румынской оккупацией.

Война, подполье и репрессии

Поступив на литфак, Караванский присоединился к украинскому студенческому подполью, открыл подпольную книжную лавку «Основа» и финансировал культурные проекты. После его нелегального возвращения в советский тыл его арестовали. Отказ доносить стоил ему десятилетий жизни.

Тридцать лет лагерей и словарь рифм

В лагерях на Печоре, Колыме, в Мордовии он продолжал литературную деятельность, писал пьесы, публиковался и начал «Словарь украинских рифм» — около тысячи страниц и шестьдесят тысяч рифмованных пар.

Жизнь после освобождения и эмиграция

После амнистии Караванский работал журналистом и переводчиком, завершил словарь рифм, вместе с супругой Ниной Строкатой эмигрировал в Австрию, а затем в США. Там он продолжал издавать лингвистические книги и встречаться с украинской диаспорой.

В Украине его вклад оценили: к 30-летию Украинской Громадской Группы он получил государственную награду, а в 2006 году президент Ющенко наградил его орденом «За мужество» I степени.

Караванский умер за неделю до своего девяносто шестого дня рождения в Балтиморе. Похоронен на кладбище Святого Андрея.

Жуковский и Караванский — две противоположные фигуры. Первый творил в рамках империи, второй — боролся против системы, жертвуя личной свободой ради национальных идеалов. Один шел путем власти и культуры, другой — стойкости и служения Украине.

Читайте также: