Ключевые моменты:

  • Лицей строительства и архитектуры в Одессе дважды пострадал от атак БПЛА;
  • Учебный процесс продолжается, несмотря на разрушения;
  • Государство и город определили первые шаги по восстановлению заведения.

Восстановление лицея строительства и архитектуры в Одессе

В январе Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры дважды оказался под ударами вражеских беспилотников. В результате атак учебное заведение, где готовят будущих строителей и архитекторов, получило значительные повреждения и сейчас нуждается в восстановлении.

По словам директора учебного заведения Игоря Черненко, несмотря на сложные условия, коллектив продолжает образовательный процесс и готовится к созданию учебно-практического центра.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, на прошлой неделе Одессу посетил министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Он осмотрел масштабы разрушений и пообщался с преподавателями и сотрудниками лицея.

После осмотра объекта состоялось совещание с участием представителей Министерства образования и науки, областной и городской военных администраций, а также муниципалитета. Участники встречи согласовали дальнейшие шаги по восстановлению лицея.

Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая отметила, что при объединении усилий разрушенные помещения обязательно превратятся в современные классы и мастерские.

Вице-мэр Одессы Константин Талалаев подчеркнул, что для города крайне важно сохранить возможность обучения студентов, поскольку именно они в будущем будут восстанавливать Одессу и всю Украину.

