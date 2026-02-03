Ключевые моменты:

Лицей строительства и архитектуры в Одессе дважды пострадал от атак БПЛА;

Учебный процесс продолжается, несмотря на разрушения;

Государство и город определили первые шаги по восстановлению заведения.

Восстановление лицея строительства и архитектуры в Одессе

В январе Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры дважды оказался под ударами вражеских беспилотников. В результате атак учебное заведение, где готовят будущих строителей и архитекторов, получило значительные повреждения и сейчас нуждается в восстановлении.

По словам директора учебного заведения Игоря Черненко, несмотря на сложные условия, коллектив продолжает образовательный процесс и готовится к созданию учебно-практического центра.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, на прошлой неделе Одессу посетил министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Он осмотрел масштабы разрушений и пообщался с преподавателями и сотрудниками лицея.

После осмотра объекта состоялось совещание с участием представителей Министерства образования и науки, областной и городской военных администраций, а также муниципалитета. Участники встречи согласовали дальнейшие шаги по восстановлению лицея.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая отметила, что при объединении усилий разрушенные помещения обязательно превратятся в современные классы и мастерские.

Вице-мэр Одессы Константин Талалаев подчеркнул, что для города крайне важно сохранить возможность обучения студентов, поскольку именно они в будущем будут восстанавливать Одессу и всю Украину.

