Одесситам рассказали, почему районы переименовали в Пересыпский и Хаджибеевский

3 мая 2023 года решением Одесского городского совета переименованы два района города Одессы, которые имели названия в честь российских и советских военных – Малиновский и Суворовский.

Об этом сказано в сообщении Одесского городского совета.

Суворовский район получил название Пересыпский в честь более старого микрорайона Одессы.

Новые названия районов были рекомендованы историко-топонимической комиссией при Исполнительном комитете Одесского городского совета.

На вебпортале «Социально активный гражданин» был проведен электронный опрос членов территориального общества города Одессы.

Отметим, что если с переименованием Малиновского района в Хаджибеевский одесситы согласились, то вариант переименования Суворовского в Пересыпский участниками голосования был отвергнут. Но депутаты приняли решение без учета мнения горожан.

Малиновский район переименован в Хаджибейский. Это название отсылает к древней истории нашего города. Ведь Одесса раньше, до ее захвата российской империей, называлась Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбиев). Это было поселение с замком и стоянкой для судов, расположенное на месте современной Одессы. Первое письменное упоминание о порте Качибей датируется 1415 годом.

“Название Хаджибеевский отсылает к истории города. Район расположен рядом с Хаджибеевским лиманом, который является любимым местом отдыха одесситов”, — говорится в пояснении мэрии.

«Пересыпь же — один из самых значимых исторических районов города, который широко известен, вошел в литературу и песни. Занимает центральную часть района (от Пересыпского моста до Лузановской горы)», — пояснили в городском совете выбор именно этого названия для района.

Родион Малиновский — сам одессит, советский маршал, был одним из руководителей операции по освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Александр Суворов — российский военачальник, принимал участие в Русско-турецкой войне 1787—1791 годов. Взял турецкую крепость ИзмаилВ 1794 году был отправлен в Польшу, чтобы подавить восстание Костюшко. Там российские войска Суворова убивали всех подряд: детей, женщин, стариков.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, чем завершился онлайн опрос жителей города о переименовании Александровского проспекта, аллей в парках и некоторых улиц.

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