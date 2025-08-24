Ключевые моменты

25 августа в Одесской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер — 7–12 м/с. В Одессе ночью 11–13°, днем 22–24°.

По области температура ночью снизится до 8–13 градусов, днем поднимется до 21–26°.

Погода в Одессе

В областном центре ночь будет довольно теплой — температура составит 11–13 градусов.

Днем воздух прогреется до 22–24°. Ветер утром будет северо-западным, а днем сменит направление на юго-западное, его скорость — 7–12 метров в секунду.

Погода в Одесской области

По области 25 августа прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до 8–13°, днем — от 21 до 26°.

Синоптики отмечают, что на автодорогах региона сохранится хорошая видимость, а погодные условия будут безопасными для поездок и путешествий.