Быть ли в Одессе улице Генерала Шапошникова?

Как разгоняли мирный митинг в 1962 году

Детонатором взрыва народного гнева в кровавых событиях в Новочеркасске Ростовской области в июне 1962 года стало постановление правительства СССР о поднятии цен на мясо-молочные продукты. КГБ тогда фиксировал недовольство граждан во многих регионах СССР. Началась «разъяснительная работа», но трудяги с Новочеркасского электровозостроительного завода выставили за проходную лектора из Ростовского обкома КПСС. А тут еще директор завода продемонстрировал скудоумие. Когда-то королева Франции Мария-Антуанетта изрекла фразу, ставшую символом отрешенности верхов от проблем народа: «У них нет хлеба? Пускай едят пирожные!» Вот и директор завода ей уподобился, заявив коллективу: «Ничего, на пирожках с ливером перебьетесь!».

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Собрался огромный митинг, первого секретаря обкома с него вышвырнули. Горожане захватили здание горкома партии, пошли на штурм горотдела милиции. Руководство страны сделало вполне логичный по тем компартийным временам вывод: во главе протестов стоит кучка прозападных интриганов, а с ними один разговор – по команде «Огонь!».

Кто отказался стрелять по мирным людям?

И огонь был открыт армией по безоружным людям. Более двух десятков убитых, еще 70 человек – с тяжелыми огнестрельными ранениями. Так вот, жертв было бы во много раз больше, если бы замкомандующего Северо-Кавказским военным округом генерал Шапошников выполнил приказ своего начальника Плиева: направить на толпу танки, стрелять и давить гусеницами. В историю вошла фраза Матвея Шапошникова: «Товарищ командующий, я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Полностью уровень героизма Шапошникова могут оценить только люди, понимающие, что это такое – не выполнить в армии приказ командира, да еще в такой ситуации. Конечно же, он поплатился за свой поступок. Исключение из рядов КПСС – ужасающая по тем временам кара. Был отправлен в отставку. КГБ возбудил уголовное дело по обвинению в антисоветской пропаганде. Лишь фронтовые заслуги спасли Шапошникова от более тяжелого исхода, но в дальнейшем он жил, будучи в опале. Но с чистой совестью – потому что не выполнил преступный приказ и не стал убийцей.

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Быть ли в Одессе улице его имени? Это решать одесситам – и простым обывателям, и историкам-краеведам. Дело в том, что привязка к Одессе есть. Интернет-энциклопедия «Википедия» утверждает, что Матвей Шапошников учился несколько лет в Одесской пехотной школе, окончил ее в 1931 году. Факт ли это («Википедия» – далеко не догма), и если факт, то достаточно ли этого, чтобы в Одессе появилась улица Генерала Шапошникова – решать не автору этих строк. Скажу лишь, что в моем родном Херсоне недавно появилась улица Генерала-хорунжего Алмазова. Судя хотя бы по тому, что его имя сейчас с честью носит 406-я отдельная бригада ВСУ, это достойная личность в истории Украины. А для наименования улицы в Херсоне хватило того лишь факта, что он там в 1885 году родился и прожил первые три года своей жизни. Кстати, в Одессе есть улица Генерала Плиева. Ведь помимо того, что он отдал приказ расстреливать безоружных горожан в Новочеркасске, он еще и освобождал Одессу в 1944-м.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса