Ключевые моменты:

Януш Корчак — польский педагог и врач, который добровольно погиб вместе с двумя сотнями детей в концлагере Треблинка.

В Одессе до сих пор нет улицы, названной в его честь, хотя в Киеве такая есть — и это вопрос достоинства и памяти.

Автор предлагает заменить название нынешней Сегедской улицы, ведь ее «побратимское» значение сегодня вызывает сомнения.

Побратим или предатель?

Начнем с Венгрии и ее премьера Виктора Орбана. Он сейчас Украине — лучший «друг» (после путлера). Но венгерский город Сегед остается побратимом Одессы, хотя мы ничего не слышали о том, что там хотя бы одна живая душа высказалась против этого раскабаневшего деятеля, не упускающего ни единой возможности нагадить Украине! Это побратимы?! Таких друзей — в музей! Так может Сегедской улице пора сменить имя?

Януш Корчак — отец сотен детей

Я считаю, что более справедливым будет, если в Одессе на адресных табличках появилась «улица Яна КОрчака».

Знаете, что это был за человек? Это был ЧЕЛОВЕК! Не то, что с большой буквы, а со всех больших букв! Человечище! Очень скоро (22 июля) — дата его рождения, и есть полная уверенность, что в этот день его будут поминать во всех цивилизованных странах Земли.

Родился он в 1878 году в Варшаве, в Польше, тогда его родина была частью пропитанной великодержавным шовинизмом российской империи. А закончился его земной путь совсем невдалеке от Варшавы, в лагере смерти Треблинка, тогда его родина опять была порабощена — на этот раз пропитанным великодержавным шовинизмом, замешанным на нацизме, Третьим Рейхом.

Об антисемитизме, полагаю, и напоминать не стоит. А Януш Корчак при рождении звался Генрик Гольдшмидт… Это был известный польский педагог, писатель, детский врач и общественный деятель. И его общественная деятельность, в главной мере, сводилась к спасению беспризорной детворы, к работе с ней, ее обучению в детских приютах. Он не был женат, СВОИХ детей у него не было. Но были сотни РОДНЫХ, в полном смысле этого слова.

В 1940 году вместе с воспитанниками «Дома сирот» он был перемещен в Варшавское гетто. В этот период Корчака арестовали и несколько месяцев продержали в тюрьме. Был освобожден по ходатайству провокатора, который таким образом хотел заработать авторитет среди евреев.

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Корчак добровольно пошел на смерть со своими детьми

На вопрос, почему он имеет с ним дело, Януш Корчак ответил: «Я встречусь с самим дьяволом, лишь бы спасти моих детей». Корчак отклонил все предложения по-человечески уважавших его поляков вывести наставника детей из гетто.

Вот воспоминания одного из его соратников: «Сняли для него комнату, приготовили документы. Корчак мог выйти из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришел к нему, имея пропуск на два лица — техника и слесаря водопроводно-канализационной сети.

Корчак взглянул на меня так, что я съежился. Смысл ответа доктора был такой: не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере? И можно ли это все пережить?»

Когда в августе 1942 года пришел приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошел с ДВУМЯ СОТНЯМИ РОДНЫХ ДЕТЕЙ на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере…

Если кому-то вышеизложенного покажется мало для мотивации появления в Одессе улицы Януша Корчака, скажу, что в годы Первой мировой он служил военным медиком в полевом госпитале русской армии и оказался в Киеве.

Здесь он работал врачом в приютах для украинских детей, здесь написал книгу «Как любить ребенка». В Киеве есть улица его имени. Кто-то считает, что Одесса не может позволить себе такую «роскошь» — именно так проявить свое отношение к ЧЕЛОВЕЧНОСТИ?

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