Как национальная кухня стала на защиту Украины

Кто не любит вкусно поесть? Да ещё и в компании друзей? Эту нашу «слабость» посидеть вместе можно очень эффективно использовать для усиления обороноспособности страны. И когда человек решит выпить сто граммов крафтового вина, чтобы насладиться его вкусом, он одновременно задонатит на ВСУ.

Ярмарка, где представлены блюда национальной кухни, а самодеятельные коллективы поднимают настроение, обычно собирает много людей разного возраста. Поэтому Ренийский городской совет, готовя акцию, запустил широкую рекламу, сделав ставку на национальную кухню.

Поварские баталии — народ наелся

А чтобы речь шла не просто о еде, была объявлена «битва поваров». Рыбаки из сёл Лиманское и Новосельское, расположенных на берегах озёр Кагул и Ялпуг-Кугурлуй, соревновались, у кого вкуснее получится рыбная уха. Конечно, каждый рыбак хвалит своё озеро. На ярмарке варилось несколько огромных казанов ухи в режиме реального времени: каждый мог наблюдать за действиями поваров и подглядывать нюансы рецептов.

Тем временем соревновались и хозяйки. Своё гезлеме — мучные изделия с начинкой из овечьей брынзы — готовили жительницы сёл Новосельское и Плавни. Это соседние сёла, где живут преимущественно молдаване, но рецепты одной и той же блюда оказались разными. Если в Новосельском тесто делают только из воды и муки, то в Плавнях рецепт значительно сложнее. Ещё отличалась и техника жарки — на масле или на смальце.

В битве поваров прежде всего победили участники ярмарки — все были сыты

Кулинарные шедевры, представленные на ярмарке, были недешёвыми, но это не останавливало покупателей — деньги собирались на нужды ВСУ. Кто-то покупал голубцы, милину, плацинду и многие другие блюда, чтобы поесть прямо в парке под открытым небом (организаторы предусмотрительно установили много столов и стульев), а кто-то закупал еду, чтобы устроить дома праздничный ужин.

В колонне с военным оркестром

Украшением ярмарки в Рени стал военный духовой оркестр Вооружённых сил Украины из Одессы, который возглавил парад коллективов художественной самодеятельности.

Яркая колонна прошла центральными улицами города до мультинациональной культурной резиденции Danube HQ в парке Победы. Здесь военный оркестр и его хореографическая группа порадовали жителей отдельной программой, после которой начался большой концерт. На сцене выступили девять хореографических коллективов, десять вокальных и три инструментальных, а также солисты.

Настоящим сюрпризом стал приезд в Рени этноколлектива «Седеф» из села Городнее Болградского района: женщины и мужчины золотого возраста продемонстрировали не только аутентичные наряды, но и показали процесс их создания — чесали шерсть, пряли, вязали и вышивали.

Несмотря на риски военного времени, гостьей фестиваля стала певица Маричика Михоняну из города Яссы (Румыния), чьё выступление стало символом международной дружбы и взаимоуважения.

А пенсионерки вяжут защитникам носки

За сценой, на живописных аллеях парка Победы, развернулись уникальные музеи под открытым небом в формате этнографических подворий. Гости фестиваля и жители громады могли заглянуть во внутренний мир бессарабского села: увидеть старинную одежду и вышиванки, орудия труда, рушники ручной работы и изделия из лозы.

Были представлены и современные работы. Вязаных вручную кукол представила пенсионерка Наталия Тихня.

– На них есть спрос: например, кукол в национальных костюмах часто покупают как сувениры, когда едут за границу, – рассказала Наталия. – А сейчас, когда пришли холода, я всё свободное время вяжу тёплые носки и отправляю нашим защитникам на фронт.

