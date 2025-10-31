Ключевые моменты:

Герб РФ до сих пор остается на здании бывшего консульства в Одессе, что вызывает возмущение ветеранов и военных.

МИД Украины не может демонтировать символику из-за Венской конвенции, которая защищает неприкосновенность диппредставительств.

Детали

Ветераны и действующие военнослужащие обратились в Министерство иностранных дел Украины с требованием найти решение для устранения этой символики из публичного пространства.

В МИД официально пояснили, что Украина не может демонтировать символику из-за ряда международных соглашений.

«В соответствии с положениями Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, а также Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией 1993 года, помещения дипломатических и консульских учреждений являются неприкосновенными», – говорится в ответе министерства.

В качестве возможного решения эксперты предлагают использовать международный опыт: проецировать на здания российских представительств украинскую символику или инсталляции с фотографиями последствий российской агрессии. «Можно, например, на входе, у дверей, поставить какой-то большой стенд, который обыгрывает этот герб и указывает, что этот герб – это символ преступлений… И тогда этот герб, возможно, будет восприниматься в другом свете», – предложил эксперт по международному праву Эрик Кучеренко.

