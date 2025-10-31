Ключевые моменты:
- Бювет на проспекте Леси Украинки, 33 не будет работать с 1 по 3 ноября.
- Причина: плановые ремонтные работы.
Детали
Одесский городской совет информирует жителей о временном прекращении работы бюветного комплекса, расположенного по адресу проспект Леси Украинки, 33. Бювет будет закрыт с субботы, 1 ноября, по понедельник, 3 ноября, включительно.
Причиной закрытия является проведение плановых ремонтных работ, необходимых для обеспечения стабильной и качественной работы комплекса.
На время ремонта жители могут воспользоваться ближайшими бюветными комплексами, которые расположены по адресам:
- 6-я станция Большого Фонтана
- улица Гераниева
Читайте также:
- На Большом Фонтане отремонтируют пляж для людей с инвалидностью
- Верховная Рада оставила русский язык под особой защитой
- Сеть общественных туалетов для людей с инвалидностью создадут в Одессе
Спросить AI: