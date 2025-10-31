Ламбривка без воды

Ключевые моменты:

  • Бювет на проспекте Леси Украинки, 33 не будет работать с 1 по 3 ноября.
  • Причина: плановые ремонтные работы.

Детали

Одесский городской совет информирует жителей о временном прекращении работы бюветного комплекса, расположенного по адресу проспект Леси Украинки, 33. Бювет будет закрыт с субботы, 1 ноября, по понедельник, 3 ноября, включительно.

Причиной закрытия является проведение плановых ремонтных работ, необходимых для обеспечения стабильной и качественной работы комплекса.

На время ремонта жители могут воспользоваться ближайшими бюветными комплексами, которые расположены по адресам:

  • 6-я станция Большого Фонтана
  • улица Гераниева

