Ключевые моменты:

Массовая гибель рыбы зафиксирована в Хаджибейском и Тилигульском лиманах;

Причина замора — жара, загрязнение, застой, испарение;

В лиманах критически низкий уровень кислорода и превышение загрязнителей;

Соленость воды возросла вдвое, ухудшив условия для водной фауны.

Что выявили лабораторные исследования

По результатам лабораторных исследований, концентрация растворённого кислорода в воде упала до менее 1,0 мгО₂/дм³, при норме 6,0 мгО₂/дм³. Это критический уровень, несовместимый с жизнью водных организмов.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Также выявлено превышение содержания аммонийного азота, нитритов, фосфатов и наличие сероводорода, что указывает на высокий уровень органического загрязнения.

Дополнительным фактором стало повышение солености воды почти вдвое — из-за испарения, слабого притока пресной воды и нарушенного водообмена с морем.

“Чрезмерная соленость ухудшает условия для существования пресноводных видов и может усиливать токсичность других загрязняющих веществ, углубляя экологический кризис лиманов”, — говорится в отчете экологов.

Нынешнее значительное повышение температуры окружающей среды привело к резкому прогреву воды. В «застойных» участках лиманов ее температура достигала более +30 °C, что в условиях низкого содержания кислорода вызвало активное разложение органических остатков.

В совокупности эти факторы стали пусковым механизмом для заморных явлений, которые привели к массовой гибели биоресурсов.

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