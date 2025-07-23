Ключевые моменты:
- Массовая гибель рыбы зафиксирована в Хаджибейском и Тилигульском лиманах;
- Причина замора — жара, загрязнение, застой, испарение;
- В лиманах критически низкий уровень кислорода и превышение загрязнителей;
- Соленость воды возросла вдвое, ухудшив условия для водной фауны.
Что выявили лабораторные исследования
По результатам лабораторных исследований, концентрация растворённого кислорода в воде упала до менее 1,0 мгО₂/дм³, при норме 6,0 мгО₂/дм³. Это критический уровень, несовместимый с жизнью водных организмов.
Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.
Также выявлено превышение содержания аммонийного азота, нитритов, фосфатов и наличие сероводорода, что указывает на высокий уровень органического загрязнения.
Дополнительным фактором стало повышение солености воды почти вдвое — из-за испарения, слабого притока пресной воды и нарушенного водообмена с морем.
“Чрезмерная соленость ухудшает условия для существования пресноводных видов и может усиливать токсичность других загрязняющих веществ, углубляя экологический кризис лиманов”, — говорится в отчете экологов.
Нынешнее значительное повышение температуры окружающей среды привело к резкому прогреву воды. В «застойных» участках лиманов ее температура достигала более +30 °C, что в условиях низкого содержания кислорода вызвало активное разложение органических остатков.
В совокупности эти факторы стали пусковым механизмом для заморных явлений, которые привели к массовой гибели биоресурсов.
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