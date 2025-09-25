Ключевые моменты:

Одесская ОВА выделила 4 млн грн на спасение озера Катлабух;

Озеро Катлабух пересыхает, что угрожает водоснабжению, аграрному сектору и экологии Придунавья;

В ОВА приняли решение о закачке в озеро воды из Дуная;

Цель проекта – сохранить аграрный потенциал региона и обеспечить стабильность для жителей юга области.

Об этом сообщил сегодня глава ОВА Олег Кипер.

«Одно из самых больших придунайских озер – Катлабух пересыхает. Это прямая угроза водоснабжению, сельскому хозяйству и экологическому балансу в регионе. А глобальное потепление и заиление ускоряют этот разрушительный процесс.

Мы не можем ждать. Поэтому Одесская ОВА безотлагательно направляет средства на спасение водоема», – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, ради спасения озера Катлабух будет организована принудительная закачка воды из Дуная в озеро. Это быстрый и эффективный способ стабилизировать уровень воды в водоеме и спасти ситуацию.

Также Кипер добавил, что финансирование работ осуществляется в рамках программы «Аграрная Одесщина» с целью защитить аграрный потенциал Придунавья и обеспечить стабильность для южан области.

