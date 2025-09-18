Ключевые моменты:

Ирина Вихристюк считает, что проблема Куяльника не в соли или климате, а в уничтожении реки Великий Куяльник;

Она называет толоку возле лимана «шоу», которое отвлекает внимание от реальных причин экологической катастрофы;

Программы по восстановлению лимана, действовавшие с 2012 года, были провальными, и это, по мнению Вихристюк, ответственность ОГА;

Эколог подчеркивает: без политической воли и наказания за незаконные действия спасти Куяльник невозможно.

«Шоу на толоке» вместо реальной помощи

«Спасет ли толока Куяльник?» – с этого вопроса начинает свой пост в Facebook Ирина Вихристюк, исполняющая обязанности директора Нацпарка «Тузловские лиманы». Она критически оценивает недавнюю акцию возле лимана, во время которой участники подписывали петиции, собирали соль в тачки, пели песни и призывали «помогите Куяльнику дышать».

«К шоу присоединяются экоинспекторы, которые процеживают соль и грузят её на тачки. При этом все кричат «хелп, памагите», будто кто-то держит его за горло», – иронично отмечает она.

Реальные причины экологического кризиса – за кадром

По мнению эколога, реальное положение дел умалчивается:

«Главной причиной критического состояния называют изменение климата и засуху. Но никто не говорит, что за последние десятилетия сделала ОГА, кроме временной меры 2014 года – проложили трубы для подачи воды из моря».

Она подчеркивает, что главная проблема – уничтожение водной артерии лимана:

«Великий Куяльник давно не несет свои воды в лиман. Его русло канализировано, построено 135 прудов, добывали песок прямо из русла. Все это – причина исчезновения пресной воды».

«Можно найти информацию о трех программах по спасению Куяльника – с 2012 по 2023 годы. Ответственный исполнитель – департамент экологии ОГА. Большинство мероприятий не выполнено. Достигли цели? Если бы да – толоки бы не проводили», – пишет Вихристюк.

Экоцид под прикрытием и есть ли спасение для Куяльника

По мнению Ирины Вихристюк, ситуация вокруг Куяльника – типичный пример имитации активности:

«Идут более безопасным путём – прокричим о «критическом состоянии», попросим средства и дальше будем создавать видимость деятельности – конференции, фестивали, толоки. А на самом деле – мы становимся соучастниками экоцида».

Эколог считает, что решение возможно, но только при наличии политической воли:

«Есть мировой опыт ревитализации рек. Но нам не хватает главного – действующей правоохранительной системы. Большинство действий, приведших к уничтожению Куяльника, были незаконными. И все эти преступления совершались открыто или под прикрытием тех, кто должен был их останавливать».

