Розовые фламинго и украденные подснежники: как сегодня живет ландшафтный парк «Тилигульский»?

О фламинго-путешественниках и горах мусора

Региональный ландшафтный парк «Тилигульский» — это побережье и акватория Тилигульского лимана общей площадью более 14 тысяч гектаров. Он включен в перечень водно-болотных угодий международного значения. В этом же списке, для примера, — дельта Амазонки и озеро Байкал.

Здесь обитают краснокнижные полозы и 286 видов птиц. Многие из них образуют свои колонии на островах, где хищники не могут добраться до кладок. А в мае впервые за всю историю наблюдений на три недели в «Тилигульском» поселилась стая фламинго. Игорь Гержик полагает, возможно, птицы исследовали места для будущего гнездования.

В заповедных степях парка сохранились редчайшие растения из Красной книги: ковыли, подснежник Эльвеза, первоцвет шафран сетчатый, тюльпан Шренка. Правда, местное население — особенно перед 8 Марта — краснокнижные первоцветы активно собирает. В прошлом году, например, задержали женщину с двумя ведрами подснежников. Оштрафовали. А штрафы в этом случае — до 17 тысяч гривен.

Но главный бич парка — мусор.

— В прибрежной зоне отдыха есть много турбаз, ресторанов. Вечером вывозят одноразовую посуду, остатки еды и все это сбрасывают втихаря со склонов в заповедную зону. И отдыхающие горы пластика после себя оставляют, — возмущен сотрудник парка. — Мы же каждый год проводим акции по уборке мусора — целые самосвалы на свалку вывозим. А несколько лет назад волонтеры и местные жители по периметру Тилигульского лимана расчистили родники, которые привносят в него пресную воду.

О распаханных руслах рек и берегах лимана

Сейчас в лимане — более 30 видов исконных рыб.

— Раньше здесь было более 60 видов, — рассказал Игорь Гержик. — Но в последние годы лиман сильно засолонился морской водой. Исторически он существовал за счет впадавшей в него реки Тилигул. Сейчас она практически только на карте осталась. В этом году после теплой и бесснежной зимы река вообще высохла. Мы организовали экспедицию по ее пойме и увидели, что русло кое-где распахано. Крестьяне, получившие эти наделы, даже не подозревают, что там когда-то была река.

Во многих местах подпахан и лиман. И дожди смывают в него с наклонных берегов чернозем и органику. В результате в самом прозрачном (до семи метров) лимане нашего региона в летний зной происходит цветение воды и, как правило, помутнение и массовый замор рыбы, креветок, моллюсков.

— Бороться с этим, конечно, можно. Но для этого нужны глобальные изменения, — считает ученый. — Надо отселить людей, которые в 90-х получили здесь наделы, запретить им распахивать побережье. А это не так просто — власть сейчас боится социальных протестов. Ну и немалые деньги нужны, чтобы восстановить реку Тилигул. На сегодняшний день мне это кажется нереальным.

Канал-долгострой и «законный» невод

В 2014-2015 годах Тилигульский лиман начал мелеть. Тогда появилась идея соединить его с морем. И в 2016 году начались работы по восстановлению соответствующего канала и созданию рыбозадерживающих шлюзов. После первого этапа количество рыбы в лимане увеличилось. Но в прошлом году, по информации пресс-центра СБУ, при реконструкции канала было выявлено масштабное хищение средств.

— Осталось прочистить сам канал, а финансирование строительства облсоветом и Министерством экологии прекращено, — рассказал Игорь Гержик. — Стройка «заморожена». Правда, на складах закупленные стройматериалы лежат и какие-то вялотекущие работы проводятся. Но не теми темпами, которых мы ожидали.

К тому же, по заявлению эколога Ивана Русева, канал перегородили неводом, перекрыв пути миграции рыбы из лимана в море. В результате все, до мелочи, идет в улов.

— Наши сотрудники были против этого, — заверил ученый. — Но при парке создан научно-технический совет, куда по положению входят представители рыболовецких коллективов, официально работающих на его территории, председатели сельсоветов. И большинство проголосовало за сети, заявив, что они так устроены, что косяки все же в море проходят. Я же, как специалист, вообще за введение моратория на вылов рыбы в Тилигульском лимане хотя бы на два года. Это необходимо, чтобы популяция рыбы восстановилась. Но никто не поддерживает. И от парка, к сожалению, не все зависит.

— Но все же, — отметил Игорь Гержик, — рыба в лимане есть. — Ходят косяки молодняка, а цапли по берегам его ловят. Даже фламинго оценили Тилигульский лиман. И мы этому очень рады — чем больше видов, тем крепче экосистема.