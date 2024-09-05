Как село Ламбровка в Одесской области год жило без воды

Фирма стала банкротом, а село осталось без воды

Ламбровка — живописное село, которому около 200 лет. Находится оно в Бородинской общине. Известно своими виноградными плантациями и мощным винзаводом, где разливалось одно из самых вкусных бессарабских вин под маркой «Агро-Юг». К сожалению, сейчас это все в прошлом — виноградники начали выкорчевывать, а фирма «Агро-Юг» несколько лет назад обанкротилась.

Читайте также: Вода в селах Одесской области: где чище — в кране или в колодце?

И именно этот факт стал решающим. Ведь именно «Агро-Юг» обеспечивал водой из скважины, которая находилась на территории винзавода, всех ламбровцев, причем бесплатно. Все имущество предприятия было арестовано, вместе с ним и скважина, и село осталось без воды. Перед руководством общины возникла проблема, которую надо было решать.

Что делала власть?

На вопрос, почему так затянулось решение проблемы, ответил Иван Кюссе, председатель Бородинской громады:

— Честно говоря, ни одну проблему мне не приходилось решать так долго, как эту. После того, как имущество «Агро-Юга» было арестовано, мы бросились восстанавливать старую скважину на территории заброшенной фермы. За средства из местного бюджета установили насос, полностью ее отремонтировали, почистили — на это ушел месяц.

И здесь возникла главная проблема — подключение скважины к энергоснабжению. Конечно, документов на скважину не было. Учитывая то, что на нее не было даже паспорта, мы поняли, «что попали» — бюрократическая волокита затянется надолго. Тогда мы собрали людей и предложили им, пока коммунальное предприятие решает вопрос с документами, подключить скважину через генератор, на топливо для которого сбрасываться всем селом. Люди сначала согласились.

А потом начали ссориться: кто заплатил, кто нет, поэтому впоследствии перестали платить вообще. Тем временем отдел ЖКХ Бородинской громады и руководство коммунального предприятия начали изготавливать документы. Чтобы подписать договор с ДТЭК, был нужен техпаспорт, чтобы его сделать, нужно было подготовить техусловия, затем скважину надо было принять в коммунальную собственность и получить в реестре право на недвижимое имущество. На это ушло почти восемь месяцев.

Читайте также: На источниках Кодымщины видели иконы и святых в видениях

В конце концов договор подписали, но линия электроснабжения, которая вела к скважине, была разрушена, надо было ее восстановить. И вот, наконец, установка счетчика. Однако и здесь понадобились дополнительные документы, и снова пришлось ждать. Каждый день мне звонили из Ламбровки и спрашивали: «Когда будет вода?».

В августе мы наконец дали воду, но сейчас возникла другая проблема: все привыкли, что много лет вода была бесплатной, и теперь коммунальщикам приходится приучать людей за нее платить, а это достаточно сложно, — рассказал Иван Кюссе.

Без воды — и ни туда, и ни сюда

— Вы не представляете, как тяжело жить без воды. Без света еще можно как-то обойтись, а без воды никак. Генератор — это не выход, воды не хватало, в части села вода была, в другой — нет, — говорят жители Ламбровки.

И тогда остался единственный выход — восстановление колодцев. Люди восстанавливали колодцы не только в своих дворах, но и общественные и у брошенных домов. И хотя вода уже подается, однако это испытание научило людей надеяться только на собственные силы.

Поэтому группа неравнодушных жителей села продолжает это дело. Недавно расчистили и восстановили заброшенный колодец, который находится у дороги. Они посапали сорняки, выложили камнями разрушенную часть, вычистили колодец, поштукатурили, подкрасили, установили колесо с ведром, сделали скамейку для отдыха. Колодец получился замечательным, а главное — с чистой, вкусной водичкой.

Домашних животных поили из «ложки»

За время отсутствия воды еще более острым был вопрос — как напоить домашних животных? Пруд в такую жару почти высох, поэтому надо было срочно решать, что делать. Старожилы рассказали, что на ламбровской балке когда-то был источник, который в народе называли «ложкой». Тогда семьи — Юрий и Татьяна Чухрий, Марина и Дмитрий Лень, Михаил и Вика Кристевы, Александр и Татьяна Лень — собрали 16 тысяч гривен, наняли экскаватор и расчистили этот источник. Теперь и скоту есть где напиться.

Кроме этого, ламбровцы просили передать личную благодарность местному фермеру Юрию Чухрий, который на собственном тракторе из собственного источника почти год развозил воду по домам, и делал это бесплатно. И еще Андрею Лень, который качал воду с помощью генератора и участвовал в ремонтных работах скважины также бесплатно.

Читайте также: Одесский водопровод: когда появилась первая питьевая вода

— Конечно, для всех это был тяжелый год, но он научил нас, что только вместе мы можем преодолеть все препятствия. Сейчас нас осталось в селе не так много — где-то четыреста жителей, поэтому надо держаться вместе. Мы стали больше помогать друг другу, стали сплоченные, дружные, а главное — научились делиться даже последним ведром воды, — отметила местная жительница Виктория Кристева.