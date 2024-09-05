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Как село Ламбровка в Одесской области год жило без воды

Как село Ламбровка в Одесской области год жило без воды

Мы уже хорошо знаем, что отключение света одновременно вызывают и отсутствие воды. Недовольство людей этой ситуацией понятно, однако что поделаешь, когда в стране война. Но как только появляется свет, через несколько минут течет и вода. А представляете себе, как это: прожить без воды целый год?

Фирма стала банкротом, а село осталось без воды

Ламбровка — живописное село, которому около 200 лет. Находится оно в Бородинской общине. Известно своими виноградными плантациями и мощным винзаводом, где разливалось одно из самых вкусных бессарабских вин под маркой «Агро-Юг». К сожалению, сейчас это все в прошлом — виноградники начали выкорчевывать, а фирма «Агро-Юг» несколько лет назад обанкротилась.

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И именно этот факт стал решающим. Ведь именно «Агро-Юг» обеспечивал водой из скважины, которая находилась на территории винзавода, всех ламбровцев, причем бесплатно. Все имущество предприятия было арестовано, вместе с ним и скважина, и село осталось без воды. Перед руководством общины возникла проблема, которую надо было решать.

Что делала власть?

Ламбровка колодец

На вопрос, почему так затянулось решение проблемы, ответил Иван Кюссе, председатель Бородинской громады:

— Честно говоря, ни одну проблему мне не приходилось решать так долго, как эту. После того, как имущество «Агро-Юга» было арестовано, мы бросились восстанавливать старую скважину на территории заброшенной фермы. За средства из местного бюджета установили насос, полностью ее отремонтировали, почистили — на это ушел месяц.

И здесь возникла главная проблема — подключение скважины к энергоснабжению. Конечно, документов на скважину не было. Учитывая то, что на нее не было даже паспорта, мы поняли, «что попали» — бюрократическая волокита затянется надолго. Тогда мы собрали людей и предложили им, пока коммунальное предприятие решает вопрос с документами, подключить скважину через генератор, на топливо для которого сбрасываться всем селом. Люди сначала согласились.

А потом начали ссориться: кто заплатил, кто нет, поэтому впоследствии перестали платить вообще. Тем временем отдел ЖКХ Бородинской громады и руководство коммунального предприятия начали изготавливать документы. Чтобы подписать договор с ДТЭК, был нужен техпаспорт, чтобы его сделать, нужно было подготовить техусловия, затем скважину надо было принять в коммунальную собственность и получить в реестре право на недвижимое имущество. На это ушло почти восемь месяцев.

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В конце концов договор подписали, но линия электроснабжения, которая вела к скважине, была разрушена, надо было ее восстановить. И вот, наконец, установка счетчика. Однако и здесь понадобились дополнительные документы, и снова пришлось ждать. Каждый день мне звонили из Ламбровки и спрашивали: «Когда будет вода?».

В августе мы наконец дали воду, но сейчас возникла другая проблема: все привыкли, что много лет вода была бесплатной, и теперь коммунальщикам приходится приучать людей за нее платить, а это достаточно сложно, — рассказал Иван Кюссе.

Без воды — и ни туда, и ни сюда

Ламбровка колодец

— Вы не представляете, как тяжело жить без воды. Без света еще можно как-то обойтись, а без воды никак. Генератор — это не выход, воды не хватало, в части села вода была, в другой — нет, — говорят жители Ламбровки.

И тогда остался единственный выход — восстановление колодцев. Люди восстанавливали колодцы не только в своих дворах, но и общественные и у брошенных домов. И хотя вода уже подается, однако это испытание научило людей надеяться только на собственные силы.

Поэтому группа неравнодушных жителей села продолжает это дело. Недавно расчистили и восстановили заброшенный колодец, который находится у дороги. Они посапали сорняки, выложили камнями разрушенную часть, вычистили колодец, поштукатурили, подкрасили, установили колесо с ведром, сделали скамейку для отдыха. Колодец получился замечательным, а главное — с чистой, вкусной водичкой.

Домашних животных поили из «ложки»

корови ложка

За время отсутствия воды еще более острым был вопрос — как напоить домашних животных? Пруд в такую жару почти высох, поэтому надо было срочно решать, что делать. Старожилы рассказали, что на ламбровской балке когда-то был источник, который в народе называли «ложкой». Тогда семьи — Юрий и Татьяна Чухрий, Марина и Дмитрий Лень, Михаил и Вика Кристевы, Александр и Татьяна Лень — собрали 16 тысяч гривен, наняли экскаватор и расчистили этот источник. Теперь и скоту есть где напиться.

Кроме этого, ламбровцы просили передать личную благодарность местному фермеру Юрию Чухрий, который на собственном тракторе из собственного источника почти год развозил воду по домам, и делал это бесплатно. И еще Андрею Лень, который качал воду с помощью генератора и участвовал в ремонтных работах скважины также бесплатно.

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— Конечно, для всех это был тяжелый год, но он научил нас, что только вместе мы можем преодолеть все препятствия. Сейчас нас осталось в селе не так много — где-то четыреста жителей, поэтому надо держаться вместе. Мы стали больше помогать друг другу, стали сплоченные, дружные, а главное — научились делиться даже последним ведром воды, — отметила местная жительница Виктория Кристева.

Юлія Валієва
Юлия Валиева ПРОФИЛЬ
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