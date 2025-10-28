Ключевые моменты

На Кодымщине сохранился старинный метод строительства — сухая кладка, который внесен в Национальный перечень нематериального наследия.

В селах Шершенцы, Загнитков, Грабово, Алексеевка почти каждый двор имеет постройки, возведенные без цемента — только из дикого камня.

В Шершенцах до сих пор существуют «башки» — полукруглые каменные здания, которые строили еще в XVIII веке и используют до сих пор.

Местные мастера передают умение класть камень из поколения в поколение, технику активно осваивают даже подростки.

Создан туристический маршрут «Шпаков путь», который рассказывает об уникальных традициях, архитектуре и быте Кодымщины.

Сухая кладка – экологично, дешево и прочно

Способ сухой кладки сохранился с седой древности до наших дней на Кодымщине Подольского района. Особенно распространен в селах Грабово, Шершенцы, Загнитков, Алексеевка. В этих селах почти каждый двор имеет такие элементы.

О методе сухой кладки «Одесской жизни» рассказал житель села Загнитков Сергей Олейник.

– Здесь нет ничего сложного. В нашем селе техника сухой кладки передается из поколения в поколение от дедов и прадедов. Самое важное – подготовка. Для работы нужно заранее заготовить камни, то есть наколоть их разного размера. Сначала копается ров под цоколь – сантиметров тридцать. Это для того, чтобы стена прочно держалась. Потом закладываем основу в грунт и постепенно поднимаемся вверх.

По мнению Сергея, сухая кладка будет использоваться веками. Кроме того, материал экологичный и его здесь в изобилии. Этот камень называют «дикун», его вымывают из земли дожди. Им богаты каньоны вокруг села.

– Технология строительства заключается в том, чтобы создать устойчивую стену, подобрать камни так, чтобы они держали кладку. Камни чередуешь: большой, маленький. Класть нужно, чтобы образовалась связка, чтобы кладка не разошлась. Связка делается так: кладешь большой камень, на него два маленьких. Зазоры забиваешь мелким камнем. Тогда забор или стена могут стоять веками, – рассказал Сергей.

Так он построил не одно помещение. Даже дом, который стоит уже более двадцати пяти лет. Правда, изнутри стены оштукатурены. Муровал сараи и заборы своим родственникам.

– В нашем селе еще человек пятнадцать умеют это делать. Кстати, кладут только мужчины, потому что работа очень тяжелая. Но интересно, что подростки проявляют интерес к этому методу строительства. Просят показать, как это делается, научить. И я учу. Верю, что они подрастут и тоже будут использовать сухую кладку. Уверен, что она будет жить долго, – говорит Сергей Олейник.

Шершенецкие «башки»: зимой – тепло, летом – прохладно

Село Шершенцы расположено в долине реки Белочи и на высоких каменных холмах, изрезанных оврагами и балками, богатыми на строительный камень.

С древних времен село сохранило удивительные постройки – «башки», возведенные методом сухой кладки. Это старинные полукруглые дома из камня, похожие на жилища хоббитов. «Башки» стоят на фундаменте, уходящем глубоко в землю. Жители села говорят, что начали строить их в конце XVIII века из экономических соображений.

– В перечень элементов нематериального культурного наследия Одесчины вошли три объекта нашего села: блюдо голубцы, метод «сухая кладка» и клезмерская музыка. Что касается сухой кладки, то ее применяли прежде всего при укреплении склонов, чтобы грунт не сползал. Лес был барским, дерево – дорогим. Люди, не имевшие денег на древесину, строили «башки», ведь камня в Шершенцах было много. В таких домах была и печь, и лежанка. Сначала для жилья строили «башки», а потом рядом – дом. В селе их почитают. Зимой здесь тепло, летом – прохладно, – рассказала краевед Людмила Александрова.

По словам краеведа, использовались также глина, песок и известь. В барские стены добавляли известковый раствор, что простому крестьянину было недоступно.

– Здесь есть остатки ракушечника, ведь когда-то здесь было море. Поэтому среди камней встречаются ракушки, – говорит Людмила.

Женщина отмечает, что церковь в селе уцелела во Вторую мировую войну только потому, что село имеет залежи камня. Когда хотели разобрать церковь для фортификаций, мужчины не позволили. Они добывали камень в горах и отправляли на укрепления в Кодыму.

Интересно, что сельский дьяк имел во дворе пещеру, откуда добывал камень – крупный продавал, а из мелкого строил себе курятник, погреб.

В селе сохранилась «башка», покрытая шифером, с деревянным полом и печью. Видно, что люди обустраивали свое жилье.

Как говорит Людмила, такие «башки» есть только в Шершенцах и соседнем молдавском селе Рашков. В Шершенцах их много – разных размеров. Есть и самая древняя «башка», которая сейчас не используется. Ее последняя хозяйка родилась здесь в 1913 году и жила в ней.

«Башки» перестали строить в 1960-х годах. Но и сейчас жители села используют их как хозяйственные помещения и летние кухни.

«Башки» строили не только для жилья, но и как хозпостройки, где держали овец, коров, свиней, коз, кур.

Склоны, которые выдерживают машину

На въезде в Шершенцы можно увидеть большие муры. Все они тоже возведены способом сухой кладки. Невольно восхищаешься тем, как мастерски уложен «дикий» камень. Высокие склоны удерживают мощные подпорные стены. Такая фортификация используется на Кодымщине.

Местные жители рассказывают, что учились этому ремеслу друг у друга. Смотрели, как строят мастера, потом пробовали сами – сначала дома, а затем и для других. Так мастерство передается и сегодня. Поэтому неудивительно, что почти каждый мужчина в Шершенцах умеет класть камень.

– Но это не значит, что работа простая. Она требует терпения, опыта и навыков. Без этого мастер не состоится, а кладка разойдется. Мурованные склоны делают не менее метра толщиной, по ним даже можно ездить, – объясняют местные мастера.

Так передается из поколения в поколение этот старинный и бюджетный способ строительства, который по праву занял место в перечне объектов Национального нематериального культурного наследия.

Разработан интересный культурно-туристический маршрут «Шпаков путь», который охватывает пятнадцать населенных пунктов Кодымщины. Он ведет дорогами севера Одесчины и рассказывает о традициях и обычаях этого края.

Интересно

Эти места раскинулись на холмах, богатых камнем известняковой породы. Поэтому и сегодня его используют для возведения заборов, отделки строений, благоустройства хозяйственных дворов и даже строительства домов. Метод сухой кладки широко применяют для установки подпорных стен, укрепления грунтов, ведь холмистая местность требует дополнительной защиты от оползней.

