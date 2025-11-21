Ключевые моменты

Город активно возвращает украинские названия, культуру и историческую память, формируя собственную современную идентичность.

После 2014 года Одесса прошла точку невозврата, защитив город от сценария Донбасса.

В 2015 году город пережил волну терактов и противостоял российским ДРГ и попыткам дестабилизации.

В 2022 году Одесса стала морской крепостью и одним из ключевых гуманитарных хабов страны.

Все герои публикации в 2014-м и в 2022-м буквально вытащили город из пропасти «русского мира». Их истории – это хроника сопротивления и доказательство того, что украинская Одесса не просто существует – она борется, растет и возвращается к себе.

Одесса: 2014 год как точка невозврата

2014 год стал моментом, когда Одесса увидела свое истинное лицо.

Общественные активисты, волонтеры, студенты, ученые и ветераны Афганистана создали первый мощный барьер между городом и пророссийскими силами, которые мечтали повторить здесь сценарий Донецка и Луганска.

Сергей Гуцалюк, старший офицер морально-психологического обеспечения, вспоминает:

«В 2014-м в Одессу приехали люди с оккупированных территорий. Они видели «русский мир» изнутри, и их присутствие очень изменило настроения в городе. А одновременно многие сторонники имперской идентичности просто уехали. Это был перелом».

Именно тогда одесситы ярче всего показали, что они не позволят чужому проекту развернуться в их городе.

«Майдан в Одессе был очень активный и креативный. Из трогательных и поучительных историй, наверное, можно вспомнить, как мы с Викой Сибир поехали в Крым на так называемый референдум в середине марта 2014 года. Мы тайно снимали на смартфоны, как российские военные оккупировали украинский полуостров. Было страшно. После возвращения в Одессу мне было ясно, что это – война, и она надолго, а «georgievskaya lentochka» – это символ российской оккупации. Они недаром ее придумали – абсолютно лживый символ. Как оказалось, я была права», – вспоминает журналистка Елена Балаба.

Как Одесса сорвала план создания «ОНР»

После захвата Крыма и Донбасса Россия пыталась создать «Одесскую народную республику». Однако, в отличие от Донбасса, в Одессе не удалось захватить ни одного административного здания.

Ключевые факторы сопротивления в Одессе 2014 года:

14 марта 2014 года – одесситы сорвали попытку пророссийских организаций установить триколор на здании облгосадминистрации.

Апрель 2014 года – группы «титушек» из Приднестровья и Крыма пытались войти в центр города, но их блокировали самооборонцы.

Май 2014 года – одесские волонтеры и патриоты сформировали мобильные группы поддержки силовиков, которые работали совместно с полицией и СБУ.

Одесса выстояла потому, что была организована. Город буквально держался на людях.

Скрытый фронт 2015-го: взрывы, ДРГ и волонтеры

Но если о 2014 годе знают все, то о 2015-м – намного меньше. А именно тогда в Одессе происходила тихая, но крайне опасная борьба.

За 2015 год в городе произошло более 30 взрывов, большинство из которых были направлены на:

волонтерские центры,

склады помощи армии,

офисы патриотических организаций,

центры мобилизации.

Российские ДРГ пытались дестабилизировать ситуацию, создать атмосферу страха, чтобы город «сдался изнутри». По официальным данным, СБУ обезвредила более 20 диверсионно-террористических групп, многие из которых имели прямые связи с российскими спецслужбами.

Одесситы держали оборону вместе с силовиками: волонтеры дежурили у штабов, обеспечивали их охраной, даже разрабатывали собственные схемы контрнаблюдения.

Тарас Войтенко, волонтер – один из тех, кто в 2014 году возил помощь на Восток и охранял волонтерский центр после волны взрывов.

«У нас взорвались двери, но на следующий день мы все равно открылись. Не было страха – была злость. Мы понимали: если сдадимся – город падет. Волонтерские центры тогда были фактически командными пунктами сопротивления. Их хотели подавить первыми».

Елена Балаба, журналистка и искусствовед, говорит об активизме жестко, но честно:

«Гражданское общество – это не когда ты ждешь активистов. Это когда ты сам поднимаешь свой «tuhes» и становишься активистом. Иначе придет оккупант и заберет даже твой уголок».

Одесса 2022 года: морской десант, ракетный террор и крепость на побережье

В первый месяц полномасштабного вторжения Россия действительно готовила морскую операцию против Одессы.

Десантные корабли ЧФ РФ сблизились с одесским побережьем.

Украинские военные создавали минные поля и укрепления на пляжах.

Одесситы круглосуточно строили блокпосты и баррикады.

ПВО сбивала десятки ракет каждую неделю.

После уничтожения крейсера «Москва» угроза десанта исчезла, и Одесса смогла сосредоточиться на обороне и работе гуманитарного хаба, через который тысячи людей выезжали на Запад.

«Мы ждали десант каждое утро. Бывали дни, когда корабли стояли так близко, что мы видели их сквозь туман. Но город не паниковал – это впечатляло. Пляжи были усеяны «ezhakami», бетонными блоками и минами. Одесса была готова к бою», – рассказал морской пехотинец с позывным «Moryak».

Что должна делать Одесса сейчас?

За 11 лет Одесса прошла путь от полурусского города с промытым информационно пространством – до города, которое гордо говорит по-украински, воюет за независимость и формирует новую культурную идентичность.

Одесса – это город, который:

выстоял в 2014-м,

не допустил повторения сценария Донецка,

пережил волну терактов,

в 2022-м стал морской крепостью,

сегодня возвращает себе украинские улицы, музеи, культурные коды.

Одессу защищали и защищают люди: волонтеры, военные, учителя, студенты, врачи.

Одесса достоинства – это Одесса, которая отвоевывает себя каждый день.

