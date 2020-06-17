Одесские исторические колодцы: очередные находки и давние проблемы

Об одесских исторических колодцах (цистернах), которые чудом уцелели с некоторых старых дворах, краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов отзывается как о настоящем феномене колодезной эры города, историческом наследии города.

И еще одна цистерна

— Первое письменное свидетельство о строительстве в Одессе коллекторных резервуаров для воды — цистерн — появляется в 1827 году, когда был сооружен комплекс казарм. Конструкция одесских цистерн была следующей: дождевая вода по водосточным кирпичным или гончарным трубам поступала в резервуар-остстойник, куда сбрасывались первые порции загрязненной воды. Через фильтр из гравия и крупного древесного угля вода поступала во второй — основной резервуар. Все сооружение было устроено из твердой известняковой плиты или бутового камня на известковом растворе. Внутренняя поверхность оштукатуривалась пуццолановым цементом. Так как подземные водоносные горизонты и дождевая вода были чуть ли не единственном источником питьевой воды в Одессе вплоть до 1873 года (год открытия одесского водопровода), то колодцы в одесских двориках были довольно обычным явлением, — рассказывает Дмитрий Жданов.

Дмитрий напоминает, что на данный момент известно около ста сохранившихся оголовков колодцев и цистерн. А вот недавно Дмитрию Жданову удалось отыскать уникальный колодец в Люстдорфе.

— В Люстдорфе мне показали уникальный колодец (цистерну). Уникальность этого экземпляра в том, что на навершии сохранилось клеймо «WATERLOO». То есть, эту цистерну сделали на заводе в бельгийском городе Ватерлоо, а потом перевезли в Люстдорф! Еще она версия, которую подсказал Олег Луговой: колодец мог быть создан на английском заводе с таким же названием. Эта версия согласуется с английской концессией одесского водопровода.

Кто защитит одесские колодцы?

Радость находки омрачает сегодняшнее состояние нашего «колодезного наследия». Некоторые из колодцев разрушаются, они перемещаются и располагаются не на своих исторических местах.

— Многие колодезные шахты сухие — засыпаны мусором, другие — затампонированы бетонными пробками, — рассказывает Дмитрий.

Колодцы порой закрашивают «свежей красочкой». Вот вам совсем недавний случай. Краевед рассказывает, что на «Екатерининской, 18 испортили уникальный старинный фонтан, закрасив его белой краской». Это вместо того, чтобы реставрировать уникальный одесский «бахчисарайский фонтан».

Кто же защитит одесские колодцы? В этом-то как раз и все дело. Получается, что на сегодняшний день они, по сути, бесхозны. Ну вот разве что жители двора сами возьмут историческое наследие под свою опеку — как было в случае с цистерной во дворе на улице Пастера. Там, как рассказывает Дмитрий Жданов, в свое время рядом с сохранившимся колодцем (цистерной) появилась табличка, извещающая о том, что это — памятник одесской истории, что колодцу около 150 лет и о том, что он теперь охраняется жителями двора.

— В 2016 году было принято решение Координационного совета разработать документацию и включить колодцы в реестр объектов культурного наследия. Но профильное управление за 4 года ничего не сделало, — говорит Дмитрий Жданов.

Напомним, еще в 2013 году Дмитрий Жданов обратился в управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета с просьбой внести старинные одесские колодцы в реестр охраняемых объектов культурного наследия Украины (в категории местного значения). К письму была приложена историческая справка, список колодцев с адресами и их фотофиксация.

Однако, старинные колодцы Одессы так и не были взяты под охрану, вопрос по-прежнему остается, как говорится, «открытым». А это значит, что со старинными колодцами (цистернами) можно делать «что хочешь» — превращать в мусорную свалку, закрашивать, по-разному использовать «в хозяйстве» (во многих дворах они служат подставками для вазонов с цветами, памятник Заменгофу тоже стоит на колодце).

Фото Дмитрия Жданова и автора

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