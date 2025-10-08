Ключевые моменты

В горсовете Одессы утверждают, что ОГА не предоставила информацию о чрезвычайном положении, поэтому город был вынужден действовать в одиночку.

Городские власти публиковали данные о наводнении и создали штаб, а областная администрация присоединилась лишь 1 октября.

Заммэра Силин сообщил, что анализ показал: данных от ОГА до этого не поступало, а всю коммуникацию вели через ресурсы горсовета.

Кто и как информировал одесситов во время наводнения — отчет

Во время стихийного бедствия в Одессе, по словам мэра Геннадия Труханова, город действовал фактически «в одиночку». На сессии городского совета 8 октября он заявил, что Областная военная администрация (ОВА) не передала информацию о чрезвычайной ситуации, не включилась в координацию, и Одесса вынуждена была самостоятельно организовывать ликвидацию последствий.

Труханов отметил, что разные аналитики по-разному оценивают меры, принятые горсоветом. По его мнению, при ЧП должен быть единый центр, который собирает и предоставляет информацию — но в данном случае город рассчитывал только на собственные силы.

Заместитель мэра по исполнительным вопросам Валерий Силин пояснил, что провёл анализ действий исполнительной власти во время бедствия. На слайде с презентации он показал, что Областная администрация (ОГА) не направляла городской власти сведения о ЧП. При этом город публиковал информацию для жителей самостоятельно.

Зеленые галочки — это то, что сделано городскими властями, а красные крестики — то, что не сделано военной администрацией.

Силин уточнил, что 1 октября ГСЧС передал данные о жертвах и пострадавших в Одессе. Городская власть в тот же день направила уведомления в ОГА и ГСЧС о чрезвычайной ситуации и создала городской штаб по ликвидации последствий. Лишь 1 октября городской штаб объединился с ОГА — до этого времени они работали раздельно.

По словам Силина, сейчас вся официальная информация о ситуации распространяется через ресурсы Одесского городского совета.

Напомним, Зеленский взял на контроль ситуацию в Одессе, где в результате стихийного бедствия погибли 10 человек. Глава государства поручил вице-премьеру Алексею Кулебе провести полную проверку всех фактов, предшествовавших трагедии.