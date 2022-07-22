Сносить нельзя оставить: что ждет Екатерину и другие одесские памятники?

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину дискуссии вокруг всего, что хоть отдаленно напоминает «русский мир», становятся все актуальнее и яростнее. Людям в нашей стране претит сама мысль о культуре или истории рф. Политические деятели и рядовые граждане, еще вчера автоматически цеплявшиеся за коммунистическое, имперское или культурное «общее с россией» прошлое, кажется, наконец, отвергли привычные до 24 февраля нарративы. Поэтому все чаще звучат призывы искоренить все подобные напоминания – будь то язык, имя или памятник. И это можно понять.

Символ «русского мира» или «сказочный персонаж»?

В контексте «дерусификации» Украины Одесса может довольно кардинально изменить свой топонимически-монументальный облик. В частности, с городских улиц, парков и площадей может исчезнуть ряд памятников.

Городская топонимическая комиссия уже приняла решение относительно мемориальных досок со списками героев социалистического труда и героев Советского Союза, расположенных на Театральной площади напротив оперного театра.

Также у нее на рассмотрении находятся «дела» памятников основателям Одессы (Екатерине II – как чаще его у нас называют), Александру Суворову (на поселке Котовского) и Александровской колоны в парке Шевченко.

Особо «досталось» памятнику императрицы. Его предлагают убрать сразу в двух петициях на сайте президента. Но официального решения пока нет.

«Мы живем в демократическом государстве, знаем и понимаем, насколько у нас сложная история и как трудно нам воспринимать такие решения. У нас не может быть единственного правильного решения. Если бы еще где-нибудь Сталин стоял, то да, – поясняет Александр Бабич, историк, краевед, член топонимической комиссии. – Для меня Екатерина II уже отнесена к какому-нибудь почти сказочному персонажу. Эстетически памятник мне нравится, это элемент краеведческого ландшафта. Но я соглашусь, что все, связывающее нас с «русским миром», нужно убирать. Потому что иначе мы никогда не отрежем эту пуповину, которая связывает нас с россией. Я сделал бы какое-то место, скажем, в парке Шевченко, где были бы собраны все имперские символы. Но я бы не совершал быстрых движений, даже после того, как петиции подписаны. Мы не хотим делать глупости и выглядеть, как какие-то большевики, которые просто сносят все подряд».

По всем трем объектам одесским экспертам пришли разъяснения от Министерства культуры Украины и Института национальной памяти. Комиссия и юристы изучат документ и примут решение в отношении этих монументов. Но работа предстоит долгая, сложная и ответственная.

Кто имел отношение к основанию Одессы?

Из четырех фигур, расположенных на памятнике основателям Одессы, к основателям города можно причислить только троих – первого градоначальника Одессы Иосифа Дерибаса, автора градостроительного плана инженера Франца Деволана и генерал-губернатора Екатеринославского и Таврического Платона Зубова, который поддержал проект основания города-порта. А вот командующий армией в войне с Турцией Григорий Потемкин затесался в эту компанию едва ли не случайно – светлейший князь умер за три года до основания Одессы.

Памятник основателям Одессы: что было раньше на его месте?

Между тем, стоит отметить, что этот монумент всегда вызывал споры. Сейчас же, во время российской агрессии, эти разногласия приобрели несколько иную окраску.

«Одесская жизнь» решила вспомнить, как выглядела Екатерининская площадь в разные времена и кто занимал место Екатерины II ранее.

Памятник занял место храма

Вскоре после начала строительства одесского порта на месте современной Екатерининской площади было решено построить военную церковь во имя святой Екатерины Александрийской, от которой была проложена одноименная улица. Но строительство церкви, возведенной «под карниз», так и не окончили, а в 1821 году и вовсе разобрали, так как неиспользуемое здание сильно обветшало.

В 1873 году в Одессу провели водопровод, и посреди площади установили фонтан, который позже перенесли в Горсад.

В 1889 году городская дума решила установить памятник основателям Одессы. Это событие собирались приурочить к столетию города. Но монумент был воздвигнут только в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко и скульптора Михаила Попова. Установить памятник решили именно там, где когда-то стоял недостроенный храм. Место окропили святой водой и заложили металлические пластины с информацией о времени и обстоятельствах сооружения памятника.

Императрицу сдали в музей

После Февральской революции, дабы императрица не раздражала своим самодержавным видом рабочих и крестьян, монумент задрапировали тканью. Его хотели вообще снести, однако писатель Максим Горький и художник Александр Бенуа вступились за памятник, отметив, что он представляет большую художественную ценность.

Когда Одесса была оккупирована германскими и австро-венгерскими войсками, памятник основателям снова воздвигли на пьедестал. Однако простоял он недолго: с приходом советской власти Екатерина сотоварищи отправились в краеведческий музей.

«До революции там обитало только четыре памятника: герцогу Ришелье, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их еще уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея истории и древностей до сих пор валяются ее отдельные части – голова, юбки и бюст, волнующий своей пышностью редких посетителей», – иронически писал об этом событии Илья Ильф.

Карла Маркса сдуло ветром

О демонтированном памятнике постоянно напоминал пустой пьедестал в центре города, поэтому было решено украсить его идеологически правильным скульптурным изображением. И в феврале 1921 года на мраморной колонне появился мраморный же бюст одного из идеологов коммунизма Карла Маркса.

Бюст выглядел не слишком презентабельно. Вера Инбер писала: «Он состоял из одной головы, как богатырь, с которым сразился Руслан. Не было ни плеч, ни шеи. Каменная волна волос сливалась с бородой, плоскости щек были квадратны, потому что скульптор был кубист».

Видимо, и у нетребовательной к искусству советской власти бюст вызывал смутные сомнения, потому что через несколько лет его убрали и заменили полноценным памятником все тому же Марксу. Однако то ли устанавливали его с советским качеством, то ли против него восстала сама природа, но долго он тоже не простоял. В один из дней, когда одесские ветры особенно разгулялись, каменный Маркс просто свалился с пьедестала.

Снова встал вопрос: что же такого идеологически верного взгромоздить на пустую колонну? В 1930-х годах попробовали установить там рабоче-крестьянский символ – серп и молот, но потом почему-то убрали.

А в 1937 году объявили новый конкурс на проект памятника опять же Карлу Марксу. Но конкурс так и не был завершен, потому что началась война.

На замену пришли матросы

Руки до Екатерининской площади у городского руководства дошли только в 1950 году. С памятниками решили не заморачиваться, и колонну просто выкорчевали трактором. На ее месте разбили клумбу, а в 1965 году советская история подкинула идеологам замечательную идею – как раз в июне исполнялось 65 лет со дня восстания на броненосце «Потемкин». Поэтому было решено установить на месте «шальной императрицы» памятник мятежным матросам. Открытие, как водится, было торжественным, с участием ветеранов восстания, а вот художественное исполнение памятника опять-таки оставляло желать лучшего.

Простояли потемкинцы на Екатерининской площади до 2007 года, когда их переселили на Таможенную площадь. В 2007 году Одесский горсовет принял решение восстановить памятник основателям Одессы, использовав при этом части старого монумента из краеведческого музея. Этот памятник стоит в Одессе и сегодня, и его по-прежнему требуют снести.

Символы долой?

В Одессе могут отказаться и от ставшего уже знаменитым туристического логотипа «якорь-сердце». Этот символ наш город активно использует последние 10 лет. Но теперь его судьба под большим вопросом.

Дело в том, что в 2012 году якорь для Одессы разработала студия российского дизайнера Артемия Лебедева по заказу Туристической ассоциации. Но недавно Лебедев, которому запрещен въезд в Украину, приехал на оккупированную территорию, залез на крышу Запорожской АЭС и сделал оттуда фото для своего Инстаграма. Таким образом он демонстративно выразил свое одобрение оккупации и развязанной войне в Украине, а также убийствам тысяч украинцев.

Одесские депутаты не замедлили отреагировать на выходку скандального дизайнера.

«Созданный студией Лебедева логотип Одессы сыграл немаловажную роль. Стал частью визуальной модернизации бренда города. За эту айдентику мне не было стыдно. До сегодняшнего дня. К сожалению. Я не думаю, что этот вопрос следует решать немедленно, но решить его придется. Бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами. Любыми. А тем более быть связанными с таким пустым отбросом», – считает депутат одесского горсовета Александра Ковальчук.

«Вот эта мразота приехала к нам в Украину и кичится этим. Лебедев в своих блогах говорил, что резня в Буче – это постановка, потому что русские солдаты просто не могли такого сделать, потому что они хорошие люди. Также он возмущается, когда кто-то не хочет называть оккупацию украинских городов и сел «освобождением», – заявил депутат Петр Обухов.

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Фото Думской, ресурса «Старая Одесса в фото» и из открытых источников