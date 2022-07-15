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Что может появиться в Одессе на месте памятника Екатерине II? (видео)

В Украине зарегистрировали уже несколько петиций с призывом снести в Одессе памятник русской императрице Екатерине II. А что думают по этому поводу сами одесситы?

Так, одна из петиций предлагает заменить Екатерину II памятником Билли Геррингтону – американскому порноактеру, снимавшемуся в гей-лентах 1990-х годов. Автор петиции Алексей Матвеев предлагает изобразить Геррингтона за барной стойкой с бутылкой пива в руках. И, несмотря на то, что это воззвание, мягко говоря, немного странное, его уже подписали более 25 000 украинцев, и теперь петицию должен рассмотреть президент.

«Одесская жизнь» провела небольшой опрос о том, что думают по поводу этой петиции горожане, а также, кто еще, кроме порноактера, может заменить российскую императрицу на Екатерининской площади?

«Я думаю, что это такая большая глупость, какая только может быть»,

– говорит одна из опрошенных.

«Очень интересная петиция. Я думаю, что лучше уж так, чем Екатерина II»,

– отвечает другая горожанка.

«Касательно самой петиции, это конечно прикольно, но исполнение ее, я думаю, это будет нелогично и не смешно. Точнее, это будет только смешно, но не логично»,

– уверен еще один респондент.

Что еще ответили одесситы? Об этом – в нашем новом видео.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сразу два обращения к главе государства о сносе памятника Екатерине ІІ набрали необходимые 25 тысяч подписей и будут рассмотрены президентом страны.

Еще больше интересных видео «Одесской жизни»:

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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