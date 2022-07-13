Президент рассмотрит петиции о сносе памятника Екатерине ІІ

Сразу два обращения к главе государства о сносе памятника Екатерине ІІ набрали необходимые 25 тысяч подписей и будут рассмотрены президентом страны.

Об этом свидетельствуют данные сайта электронных петиций

Тиранам и убийцам украинцев место на свалке

Автор первой петиции Кирпичник Стефания призывает прекратить выделять миллионы гривен на содержание памятника Екатерине II, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов.

Автор петиции считает, что скульптура российской императрицы не имеет права находиться в Одессе, поскольку она уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры. А утвердив крепостное право, превратила свободных украинцев в рабов.

«В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке», — отметила автор.

Екатерину II предлагают заменить на скульптуру скончавшегося актера гей-порно

Вторая петиция скорее ироничная. Но и она набрала нужные 25 тысяч голосов. Ее авторы предлагают поставить вместо российской императрицы на Екатерининской площади статую Билли Херрингтона. Это актер гей-порно, скончавшийся в 2018 году.

Авторы петиции предлагают изобразить в одном из его классических образов — за барной стойкой с бутылкой пива в руке.

В комментарии к петиции сказано, что, памятник станет «четким сигналом, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество». Кроме того, он станет новой точкой притяжения туристов, даст толчок к развитию популярной культуры интернет-сообществ.

Также фигура популярного актера может стать любимым местом для одесских студентов, которые «после успешной сдачи сессии смогут выпить пива с Билли Херрингтоном».

Резюмируя, авторы петиции заявляют, что это просто смешно и весело.

Напомним, что в 2019 году Верховный суд вынес решение оставить памятник на Екатерине II на своем месте. Тогда активисты также требовали его сноса или переноса.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе снесут остатки памятника Жукову.

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