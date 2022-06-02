Новости Одессы и Одесской области

Памятник Суворову в Измаиле посадили в клетку

Памятник Суворову в Измаиле посадили в клетку

В Измаиле памятник Суворову защитили от вандалов специальной конструкцией, которая больше напоминает клетку.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что в городе Измаиле Одесской области начали обносить забором памятник российскому фельдмаршалу Александру Суворову.

памятник Суворову в Измаиле обносят забором

Причиной того, что монумент «прикрыли», стали регулярные акты вандализма в отношении памятника после начала 24 февраля 2022 года российского вторжения в Украину.

Памятник обливали красной краской, писали на монументе слово «кат», а к его подножью приносили старую бытовую технику.

суворов кат

бытовая техника для суворова

В Измаиле сейчас регулярно возникают дискуссии, в которых одни горожане требуют оставить памятник Суворову в покое, так как это историческое наследие; другие требуют перенести его на территорию Крепости, а третьи выступают исключительно за демонтаж, аргументируя свою позицию тем, что фельдмаршал был таким же кровавым захватчиком, как и нынешние российские оккупанты.

Отметим, что дальнейшую судьбу скульптуры на местном уровне решить не могут – он является памятником монументального искусства национального значения. Решить, что с ним делать, могут только в Кабмине.

лицо памятника суворову

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить