Памятник Суворову в Измаиле посадили в клетку

В Измаиле памятник Суворову защитили от вандалов специальной конструкцией, которая больше напоминает клетку.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что в городе Измаиле Одесской области начали обносить забором памятник российскому фельдмаршалу Александру Суворову.

Причиной того, что монумент «прикрыли», стали регулярные акты вандализма в отношении памятника после начала 24 февраля 2022 года российского вторжения в Украину.

Памятник обливали красной краской, писали на монументе слово «кат», а к его подножью приносили старую бытовую технику.

В Измаиле сейчас регулярно возникают дискуссии, в которых одни горожане требуют оставить памятник Суворову в покое, так как это историческое наследие; другие требуют перенести его на территорию Крепости, а третьи выступают исключительно за демонтаж, аргументируя свою позицию тем, что фельдмаршал был таким же кровавым захватчиком, как и нынешние российские оккупанты.

Отметим, что дальнейшую судьбу скульптуры на местном уровне решить не могут – он является памятником монументального искусства национального значения. Решить, что с ним делать, могут только в Кабмине.