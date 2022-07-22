В Украину завезли опасное мороженое – его могут продавать и в Одессе

Система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) выявила наличие опасного вещества – этиленоксида в импортном ванильном мороженом. Продукт может реализовываться и на территории Одесской области.
Как сообщает областной Главк Госпродпотребслужбы, мороженое экспортировалось из Франции (производитель – компания Häagen-Dazs, France) в Украину (оптовый продавец: ООО «Сильпо Фуд»).
«Предупреждаем о возможности реализации мороженого на территории региона, а также доводим до сведения местных операторов рынка о необходимости изъять его из обращения»,
– говорится в сообщении.
Для справки:
Этиленоксид – бесцветный газ (C2H4O). При вдыхании возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т.д. Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение. Длительный контакт с этиленоксидом может привести к нарушениям мозга и нервной системы.