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В Украину завезли опасное мороженое – его могут продавать и в Одессе

В Украину завезли опасное мороженое – его могут продавать и в Одессе

Система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) выявила наличие опасного вещества – этиленоксида в импортном ванильном мороженом. Продукт может реализовываться и на территории Одесской области.

Как сообщает областной Главк Госпродпотребслужбы, мороженое экспортировалось из Франции (производитель – компания Häagen-Dazs, France) в Украину (оптовый продавец: ООО «Сильпо Фуд»).

«Предупреждаем о возможности реализации мороженого на территории региона, а также доводим до сведения местных операторов рынка о необходимости изъять его из обращения»,

– говорится в сообщении.

Для справки:

Этиленоксид – бесцветный газ (C2H4O). При вдыхании возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т.д. Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение. Длительный контакт с этиленоксидом может привести к нарушениям мозга и нервной системы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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