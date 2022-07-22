В Украину завезли опасное мороженое – его могут продавать и в Одессе

На что обратить внимание при покупке стиральной машины? Сегодня сложно представить наш быт без стиральной машины. Большинство из нас с содроганием сердца вспоминает ребристые доски, тазики, которые были неотъемлемой частью жизни наших мам и бабушек. ПОДРОБНЕЕ

Грозит ли Одесской области дефицит соли, сахара, уксуса и соды? (видео) В последнее время в соцсетях распространяется информация о вероятном возникновении дефицита на такие важные продукты, как соль, сахар, а также на уксус и пищевую соду. Из-за войны наблюдается ажиотажный спрос на эти товары, что в свою очередь приводит к росту цен.

Но грозит ли дефицит на эти продукты Одесской области? На этот вопрос ответил замначальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Радулов. ПОДРОБНЕЕ

Грядет ли в Одессе дефицит уксуса? Вслед за солью может нагрянуть (или уже грянул?) и дефицит уксуса: так звучит очередной слух. Кстати, слух ли это или реальность?

Корреспондент «Одесской жизни» разбиралась в «уксусной ситуации». ПОДРОБНЕЕ