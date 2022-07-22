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В Одессе прогремели взрывы, но тревоги не было – что произошло?

В Одессе прогремели взрывы, но тревоги не было – что произошло?

Вечером пятницы, 22 июля 2022 года, многих одесситов обеспокоили достаточно громкие взрывы. Между тем, воздушную тревогу не объявляли. Что же случилось?

Отметим, что официальная информация по поводу произошедшего пока отсутствует, но ряд местных телеграмм-каналов информируют, что в небе над Одессой наши силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник.

Также появились фото с места события:

над Одессой сбили беспилотник

Также стоит отметить, что над Одесской областью сегодня можно было слышать звуки реактивных истребителей: население просят не волноваться – это наша авиация.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении новой информации, сразу же оповестит об этом своих читателей.

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