Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать

В современной Одессе споры вокруг возможного сноса памятника Екатерине II – одна из самых острых тем для дискуссий. Петиции и письма о сносе поступаю в областную администрацию и президенту. Но принять решение о сносе могут только депутаты Одесского горсовета после рекомендаций одесского городской историко-топонимической комиссии.

И потому, не смотря на дискуссии, снос Екатерине II пока вряд — ли угрожает. И в комиссии, и в горсовете сторонники сноса или переноса памятника пока в сильном меньшинстве.

Что касается мнений самих одесситов о памятнике и роли личности Екатерины II в истории Одессы, их можно разделить на три группы:

Екатерина II – основательница Одессы, потому памятник ей уместен и необходим Екатерина II – колонизатор, которая принесла на свободные украинские земли крепостное право. Потому памятник необходимо немедленно убрать. Третьей группе одесситов не столько важна история, сколько современность – они считают неуместным тратить средства на снос или перенос памятника, особенно во время войны.

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Что о памятнике думают горожане

Вопрос сноса памятника Екатерине II в Одессе должен рассмотреть Президент Владимир Зеленский. Соответствующие две петиции набрали достаточное количество голосов на сайте. Первая – об обычном сносе. Вторая – о замене памятника на статую американскому актеру порнофильмов Билли Герингтону. Мнения горожан по этому поводу разделились.

«Если Екатерина основала этот город, скажите, что теперь делать, снести всю Одессу? Ну тогда ее нужно снести и построить новую и назвать ее, я не знаю, «Павлина». Я считаю, что трогать памятники вообще нельзя, а если вы хотите, то пожалуйста, напишите, что да, она там была узурпатором – всем кем угодно, напишите на этом памятнике, поставьте табличку. Но сносить памятник, а тем более когда война”, – уверена местная жительница Наталья .

«Петиция, которая связана с заменой на известного порноактера – это идиотизм, полностью не поддерживаю. Замена? Возможно да, ну это российская императрица. Снести и заменить на памятник какому-то украинскому деятелю – да, тому, что было в петиции – нет», – рассказал одессит Игорь.

«Все что угодно будет лучше, чем памятник колонизатору»

Автор петиции о замене памятника Екатерине на скульптуру американскому актеру Билли Геррингтону — 30-летний одессит Алексей Матвеев. По его словам, петицию он создал ради смеха, однако считает, что в Одессе не может быть памятнику колонизатору:

«На самом деле, мне все равно, что там будет стоять. Это может быть памятник Билли Геррингтону. Это может быть памятник одесскому юмору. Это может быть, я не знаю, памятник куче навоза. Все, что угодно, будет лучше, чем памятник колонизатору, тирану, убийце. Это моя позиция», — уверен мужчина.

Одесса не сможет избавиться от памятника самостоятельно, ведь местные депутаты будут пытаться мобилизовать свой электорат, чтобы не допустить этого, убежден Алексей. Именно поэтому он создал петицию на сайте президента. По его словам, стране требуется закон о деколонизации:

«Мы должны говорить о первоисточниках вообще нашего противостояния с россией. Дело не только в Екатерине. Это колониальная война. Мы воюем сейчас с россией не потому, что, как люди придумывают, какие-то интересы или олигархи наши поспорили. Это колониальная война. И путин, он заявил, что Украина — это не государство, она не должна существовать и она будет существовать только на его условиях, то есть инкорпорирована в часть русской культуры, русского государства. Мы должны отказаться от этого».

Продвижение петиции в интернете

Активным продвижением петиции Алексея Матвеева на аудиторию в 265 тысяч подписчиков занимался блогер из Одессы Алексей Шевцов. По его словам, делал это для того, чтобы «потроллить» российских патриотов, подхвативших эту тему и делавших об этом материалы.

Алексей убежден, что судьбу памятника должны решать одесситы, но перед этим нужно больше рассказать о политике Екатерины. Что касается памятника Билли Херрингтону, то он считает, что его установка «в менее презентабельном месте» пошла бы на пользу и показала бы, что у украинцев есть чувство юмора, ведь «Билли это старый и максимально позитивный международный интернет-мем».

Мужчина считает, что одесситы хотят сохранить памятник Екатерине, потому что не углублялись в историю и не задумывались о процессах закрепощения и действиях императрицы:

«Я не думаю, что ее снесут, многие одесситы ее воспринимают не через призму российской империи, крепостного права, для них это просто хороший брелок, символ, поэтому пропагандистского эффекта она не дает. Мы встретили много недовольных нашей петицией одесситов, при этом ни секунды нельзя сомневаться в их патриотичности Украине, они воспринимают ее «как основательницу города и только».

По словам Алексея, распространение информации об этой петиции в СМИ, в том числе иностранных, показало, что у нас есть демократические институты, а украинская молодежь зашла на сайт президента и смогла проголосовать там в том числе по более важным инициативам.

Историко-топонимическая комиссия не планирует голосовать за снос памятника, однако он обречен

Кроме Владимира Зеленского, рассматривать вопрос памятника должна историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета. После ее решения голосовать должны депутаты. Один из членов комиссии Петр Обухов объясняет – сегодня в ее кулуарах продолжается дискуссия, впрочем, окончательное решение проблемы может быть после войны:

«Я с большинством представителей топонимической комиссии персонально не знаком, я вижу их исключительно на заседаниях. И большинство из них, они там очень долго сидят и, например, есть один человек, благодаря которому установлен памятник. Есть такие, более прогрессивные, проевропейские члены, с которыми я общаюсь, но они также за более спокойный подход. Честно говоря, я думаю, что она обречена. В конце концов ее снесут, но нужно время, чтобы люди до этого дошли».

Рекомендации Министерства культуры по демонтажу памятников

По данным Министерства культуры и информационной политики, решения по демонтажу памятников, связанных с российской историей и культурой, должны учитывать выводы ученых и независимых экспертов по исторической, художественной ценности таких объектов, их уникальности и целесообразности использования как «маркера» российских имперских претензий.

Для памятников, являющихся объектами культурного наследия, есть отдельная процедура, однако памятник «Учредителям Одессы» в этот список не включен.

Демонтаж монументов, не имеющих статус объекта культурного наследия, решается владельцем такого объекта (в данном случае это Одесский городской совет – ред.). Единственным предостережением относительно соответствующих решений является учет мнения общества, экономическая целесообразность и возможная культурная ценность объекта.

По данным Минкульта, наиболее цивилизованным подходом к обращению с памятниками является их перемещение. Решение о перемещении памятки местного значения оформляется приказом министерства.

Историки не пришли к согласию относительно важности памятника

Историк и краевед Александр Бабич считает, что Одесса не готова к сносу этого памятника. Он напоминает, что эта площадь имела ряд разных названий: «Площадь героев Потемкинцев», «Площадь Карла Маркса» и «Площадь Гитлера», но Екатерина II, по словам мужчины, идеально вписывается в краеведческий ландшафт и занимает правильное место в Одессе.

Тарас Гончарук – историк и профессор. По его словам, оригинальный памятник Екатерине существовал с 1900 по 1922 год, затем был снесен большевиками. Современный памятник был создан в 2007 году при содействии бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица:

«Они поставили этот памятник как маркер Новороссии. Тогда же, в эти же годы, появился памятник Екатерине в Тирасполе, сейчас, мы знаем, будет памятник Екатерине в Херсоне, поэтому, я думаю, что они будут за него цепляться до конца. Давайте мы будем знать, что этот памятник – памятник преступнику, убийце своего мужа. Человеку, уничтожившему украинскую государственность, человеку, который в конце 18 века сделал из украинцев рабов».

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Источник и фото: «Суспільне. Одеса»