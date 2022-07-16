С Театральной площади уберут имена Героев Соцтруда и СССР: судьбу Екатерины решат потом

В Одессе уберут мемориальные доски со списками Героев Соцтруда и СССР, распложённые на Театральной площади напротив Оперного театра. Судьбу памятников Екатерине II, Суворов и Александровской колонны решет позже.

Об этом сообщил член топонимической комиссии Одессы Александр Бабич.

Героев Советского Союза и Героев Соцтруда мы точно очень скоро с Театральной площади приберём. Потому что это махровый совковый анахронизм,

— написал он у себя в facebook.

Что касается памятников Екатерине II, Суворову и Александровской колоны в парке Шевченко, то комиссия лишь недавно получила разъяснения от Минкульта и Института национальной памяти. Сейчас члены топонимической комиссии с ними знакомятся.

Также свои разъяснения готовит юротдел Городского совета, насколько действия с перечисленными памятниками будут соответствовать нормам закона. Законность здесь, по слова Бабича, на первом месте.

Я вчера и сегодня дал 4 интервью, в т.ч. международных СМИ. И всех интересовало не столько, снесут или не снесут, а есть в этой стране закон и демократические процедуры или это страна хаоса и власти улицы. И история памятников это им показывает, что мы не варвары-большевики и не гунны, а цивилизованная страна…. Уедет это со временем всё в музей, или придумаем как ещё избавиться от этих имперских символов,

— считает Александр Бабич.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе планирую переименовать сотни улиц, названия которых связаны со страной агрессором или тоталитарно-коммунистическим прошлым.

Напомним такжа, что сразу два обращения к главе государства о сносе памятника Екатерине ІІ набрали необходимые 25 тысяч подписей и будут рассмотрены президентом страны.

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