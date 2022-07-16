Новости Одессы и Одесской области

С Театральной площади уберут имена Героев Соцтруда и СССР: судьбу Екатерины решат потом

С Театральной площади уберут имена Героев Соцтруда и СССР: судьбу Екатерины решат потом

В Одессе уберут мемориальные доски со списками Героев Соцтруда и СССР, распложённые на Театральной площади напротив Оперного театра. Судьбу памятников Екатерине II, Суворов и Александровской колонны решет позже.

Об этом сообщил член топонимической комиссии Одессы Александр Бабич.

Героев Советского Союза и Героев Соцтруда мы точно очень скоро с Театральной площади приберём. Потому что это махровый совковый анахронизм,

— написал он у себя в facebook.

Что касается памятников Екатерине II, Суворову и Александровской колоны в парке Шевченко, то комиссия лишь недавно получила разъяснения от Минкульта и Института национальной памяти. Сейчас члены топонимической комиссии с ними знакомятся.

Также свои разъяснения готовит юротдел Городского совета, насколько действия с перечисленными памятниками будут соответствовать нормам закона. Законность здесь, по слова Бабича, на первом месте.

Я вчера и сегодня дал 4 интервью, в т.ч. международных СМИ. И всех интересовало не столько, снесут или не снесут, а есть в этой стране закон и демократические процедуры или это страна хаоса и власти улицы. И история памятников это им показывает, что мы не варвары-большевики и не гунны, а цивилизованная страна…. Уедет это со временем всё в музей, или придумаем как ещё избавиться от этих имперских символов,

— считает Александр Бабич.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе планирую переименовать сотни улиц, названия которых связаны со страной агрессором или тоталитарно-коммунистическим прошлым.

Напомним такжа, что сразу два обращения к главе государства о сносе памятника Екатерине ІІ набрали необходимые 25 тысяч подписей и будут рассмотрены президентом страны.

Еще новости Одессы:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить